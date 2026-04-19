Las claves de un pediatra para afrontar el último trimestre sin agobios: "No lo magnifiquemos"

Con la Semana Santa finalizada, los escolares se adentran en el tercer y último trimestre del curso, una recta final que a menudo viene acompañada de cansancio y presión. Ante este escenario, el pediatra de la Asociación Navarra de Pediatría, Raimon Pelach, ofrece una serie de consejos para que padres y alumnos afronten estos últimos meses con éxito, poniendo el foco en la naturalidad y el acompañamiento por encima de la exigencia desmedida.

Acompañamiento frente a la presión

El especialista subraya la importancia de no exagerar la carga del final de curso. “Que el adulto no exagere las cosas: 'ya llegamos al final, ya sé que estás muy cansado, tranquilo'”, comenta Pelach, recordando que “el niño o la niña o el adolescente sabe desde octubre que el curso dura hasta junio”. En este sentido, aboga por gestionar el esfuerzo de forma natural, sin magnificarlo ni restarle importancia, adaptándose a la situación de cada estudiante, ya sea aquel que necesita un empujón extra o el que, pese a ser “un poco dejado”, tiene capacidad para sacar el curso adelante.

No quitemos las actividades que estaban haciendo" Raimon Pelach Pediatra

Una de las claves que Pelach considera fundamental (en términos generales), y que “se ha demostrado que da resultado”, es no eliminar las actividades extraescolares como el deporte para ganar tiempo de estudio. Según el pediatra, “muchas veces el tener las horas ocupadas” ayuda a los jóvenes a organizarse y aprovechar mejor el tiempo. Recomienda a los padres controlar la gestión de los tiempos para que los hijos puedan compaginar sus responsabilidades y su ocio, aunque insiste en que no se debe “estar tan encima”, sino más bien supervisar cómo se encuentran y cómo avanzan.

El estudiante vago no es la mayor preocupación

Pelach distingue claramente entre el estudiante “vago” y el que afronta problemas personales. “El vago no creas que me preocupa mucho, el vago normalmente acaba sacando las cosas”, asegura. El verdadero foco de atención debe ponerse en aquellos jóvenes que sufren por otras circunstancias, como problemas familiares, conflictos con amigos o situaciones de bullying. En estos casos, el apoyo es crucial, pero sin que se convierta en una excusa para abandonar las responsabilidades académicas. “Se te apoya como sea, pero a ver si conseguimos pasar este curso”, matiza.

Que él se sienta apoyado y acompañado" Raimon Pelach Pediatra

El mensaje principal del pediatra para los padres es que los hijos deben percibir el apoyo y no la reprimenda. “Que, por favor, no lo vean como riña, sino como apoyo”, insiste. Este acompañamiento debe ser constante, incluso cuando los adolescentes se muestren esquivos o contesten de malas maneras. Pelach aconseja a los adultos “contar hasta tres” y saber gestionar esos momentos de tensión con paciencia, para después retomar la conversación de forma más tranquila. “No me contestes así, ya te dejo en paz, pero volveré”, ejemplifica.

Repetir curso no es un fracaso

El experto también desmitifica la idea de que repetir un curso sea un fracaso. Lo presenta como una “segunda oportunidad” y subraya que lo verdaderamente importante es aprender de los errores, algo que requiere esfuerzo. Critica la actitud de simplemente “chillar y mandar”, ya que “no nos lleva a nada”. Eso sí, Pelach advierte sobre la actitud de algunos repetidores que, al estar con compañeros más pequeños, pueden volverse “un poco más chulitos” sin que ello se traduzca en una mejora académica.

Finalmente, el pediatra aborda los factores ambientales como las alergias primaverales o la astenia. Reconoce que las alergias, aunque no graves, “son muy molestas, muy incómodas, y el niño lo pasa francamente mal”. Por ello, recomienda tener los tratamientos sintomáticos a punto para que puedan “seguir haciendo vida normal”. No obstante, advierte de que la famosa astenia primaveral no debe convertirse en una excusa generalizada, ya que no afecta a todo el mundo por igual y los padres “conocen de sobras” a sus hijos para saber si es un cansancio real o una excusa.