De la lectura del manifiesto a más de 30 actuaciones: así se celebrará en Villalar (Valladolid) el Día de la Comunidad

Desde la lectura del manifiesto hasta más de 30 actuaciones: así se celebrará Villalar (Valladolid) el Día de la Comunidad

El alcalde de Villalar de los Comuneros, Luis Alonso, ha asegurado que la fiesta de la Comunidad, que este año celebra su 50 aniversario, "no va a desaparecer". En su opinión, este evento "ya está enraizado, está en los genes de la gente", y representa "la máxima expresión del sentido de pertenencia" de Castilla y León, aunque ha pedido un mayor esfuerzo para potenciarlo.

No va a desaparecer Villalar, esto ya está enraizado, está en los genes de la gente" Luis Alonso Alcalde de Villalar de los Comuneros

Alonso ha defendido que la esencia de la celebración es la combinación de "la reivindicación y lo lúdico-festivo". Ha descrito Villalar como un "lugar de libertad donde cada uno se expresa como quiere". El alcalde ha recordado que el pueblo está abierto para quien quiera "reivindicar o disfrutar de lo que es la fiesta", dos ambientes que conviven "perfectamente".

Alamy Stock Photo La batalla de Villalar, librada en 1521 durante la Revuelta Comunera, fue un conflicto decisivo entre los comuneros rebeldes y las fuerzas reales del rey Carlos I de España. La victoria de las fuerzas reales marcó el fin del levantamiento.

El regidor ha recordado la masiva afluencia de 1978, una "explosión de juventud" que, a su juicio, no se supo aprovechar. "Que nadie diga que esta comunidad no tiene sentido de pertenencia. Lo tiene, lo que ocurre es que hay que potenciarle", ha afirmado, sugiriendo como medida principal "introducir en los libros de texto lo que fue Villalar" para crear comunidad.

50 años de reivindicación en un manifiesto

De forma paralela, un total de 16 organizaciones políticas, sindicales y sociales han firmado este lunes en las Cortes de Castilla y León el manifiesto titulado '50 años reivindicando en la Fiesta de Villalar'. El texto, que será leído el próximo 23 de abril en la campa, cuenta con el respaldo de partidos como el PSOE e IU, sindicatos como CCOO, UGT y STECyL, y la Coordinadora de Mujeres de Valladolid.

🎉 Este 23 de abril, ven a celebrar el Día de Castilla y León



Se cumplen 50 años de lucha, memoria y reivindicación en Villalar



50 años defendiendo derechos y construyendo futuro. 💪



📍 Nos vemos en #Villalar para compartir, celebrar y seguir avanzando:

🕐 Manifiesto

🥘 Paella… pic.twitter.com/84ugud5Ro2 — CCOO Castilla y León (@CCOOCyL) April 17, 2026

El documento exige reforzar la sanidad y la educación públicas, mejorar la atención a la dependencia, garantizar políticas de igualdad y avanzar en medidas frente al cambio climático, con especial atención a la prevención de incendios forestales. Los sindicatos CCOO y UGT han puesto el foco en la necesidad de mejorar las condiciones laborales para ofrecer oportunidades a los jóvenes y frenar la despoblación rural.

Por su parte, desde el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de Castilla y León (Stecyl) han defendido los servicios públicos como garantes de la cobertura de necesidades básicas, afirmando que "otra Castilla y León es posible". Finalmente, la coordinadora de mujeres ha destacado que el 23 de abril se conmemora un "episodio histórico" de lucha por las libertades.

Eduardo Margareto CCOO, UGT, PSOE, Izquierda Unida, Podemos, Sumar, PC Castilla y León, Partido Castellano Tierra Comunera, STACyL, STECyL-i, Tradecyl, Coordinadora de Mujeres de Valladolid, Fundación Triángulo, Ayuntamiento de Villalar de los Comuneros, Asociación de Periodistas Feministas de Castilla y León y Cavecal presentan el Manifiesto de Viallalar

Una edición con 33 actuaciones y una gran carpa

Para la celebración de este año, el alcalde ha detallado que se ha preparado un amplio programa con 33 actuaciones repartidas en seis escenarios diferentes. Como novedad, se instalará una gran carpa con capacidad para entre 4.000 y 5.000 personas para garantizar la celebración de los actos ante posibles inclemencias meteorológicas, ya sea por lluvia o por un sol intenso.

Finalmente, Luis Alonso ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que acuda a Villalar en un contexto de "incertidumbre". "Es el momento de ir a Villalar y decir que en este mundo queremos paz, que se pueden hacer las cosas con el entendimiento", ha concluido, invitando a todos a unirse para pedir soluciones a los miedos actuales.