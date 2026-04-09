Cáritas revela el gesto en la Renta que duplica la ayuda a los más vulnerables sin coste alguno

Con el inicio de la campaña de la declaración de la renta para el año 2025, Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón ha lanzado un llamamiento a través de los micrófonos de COPE para recordar la importancia de la campaña 'doble X'. La iniciativa anima a los contribuyentes a marcar simultáneamente la casilla 105, destinada a la Iglesia Católica, y la casilla 106, para actividades de interés social. Este simple gesto permite que el 0,7% de los impuestos se destine a cada una, duplicando la ayuda sin ningún coste adicional para el declarante.

El impacto directo en más de 20 proyectos locales

Rafa Gilabert, voluntario responsable de administración de Cáritas, ha explicado que la aportación del Estado es fundamental para sostener los más de 20 proyectos que la entidad impulsa para las personas más vulnerables. Uno de estos programas es el de acompañamiento a personas sin hogar, que se desarrolla en centros como el Mare de Déu del Lledó de Castellón, donde se acoge a personas como Narly, para quien "uno de los sueños más importantes es una casa, tener dónde refugiarnos".

Es importante soñar en grande y no perder la esperanza" Narly

La inserción laboral es otro de los pilares, con proyectos como Preocupa´t en la casa de acogida San Pascual el Pati de Vila-real. Allí, los participantes reciben formación teórica y práctica en materias como "ortografía, cálculo, hacer presupuestos y competencias digitales", según relata Paco, uno de los residentes. Este esfuerzo ha permitido que cerca de 300 personas encontraran trabajo el año pasado, como Heidi Redondo, quien tras pasar por el proyecto ahora tiene un empleo en un camping de Benicàssim.

Es más de lo que esperaba, esa es la realidad" Heidi Redondo

Una red de apoyo para todos los colectivos

La acción de Cáritas abarca múltiples colectivos. Los jóvenes del taller Jóvenes de San Lorenzo aprenden jardinería, mientras que las mujeres en situación de vulnerabilidad reciben apoyo en proyectos como Espai Obert en la Vall d'Uixó, La Llum en Almassora o Les Arts en Castellón. Basilika, una de las participantes, expresa su gratitud: "Soy una mujer maltratada, gracias a gente como mucha, ya ahora soy bien".

En el ámbito educativo, el Taller de Lenguas facilita la inclusión a través del aprendizaje del castellano y valenciano, y el proyecto Sambori acompaña a menores con bajo rendimiento escolar gracias a voluntarios como Ana. Además, el proyecto Bienestar ofrece apoyo psicosocial, fundamental para personas como Jaime, quien ha estado en situación de calle y convive con un trastorno mental: "El apoyo que he recibido ha sido muy importante para mí. Sara, la psicóloga del proyecto, me evaluó y me ayudó a entender mejor mi situación".

Un gran potencial de crecimiento

Los datos de Cáritas Española muestran un aumento en la solidaridad, con 9 millones de personas marcando la casilla de la Iglesia y más de 12 millones la de fines sociales, lo que supone un incremento de dos millones en la última década. A pesar de ello, todavía hay 9 millones de contribuyentes que no marcan ninguna casilla, lo que evidencia un gran margen de crecimiento para la recaudación.

Junto a la campaña de la Renta, la entidad ha recordado que el plazo para participar en el quinto concurso de fotografía "Si cuidas el planeta, combates la pobreza" finaliza el 16 de abril. Además, el próximo 26 de abril se celebrará el torneo solidario de golf en el Club de Golf Costa de Azahar.