Arranca la campaña de la Renta con cambios en el IRPF y la sombra de la inflación

Este miércoles se inicia la campaña de la renta, como hemos contado en el informativo Herrera en COPE

La Agencia Tributaria da este miércoles el pistoletazo de salida a la campaña de la declaración de la Renta, que se extenderá hasta el próximo 30 de junio. Así se ha analizado en el programa Herrera en COPE, donde han recordado a los contribuyentes que ha llegado el momento de consultar el borrador para rendir cuentas con Hacienda sobre los ingresos obtenidos en 2025.

Según ha detallado el graduado social Benjamín Beltrán, desde este 8 de abril ya se puede presentar la declaración por internet a través de Renta Web o la app de la Agencia Tributaria. Para quienes prefieran asistencia telefónica, el servicio se activará el 6 de mayo con cita previa, mientras que la atención presencial en oficinas comenzará el 1 de junio, también con cita.

Revisar el borrador, la clave

La recomendación de los expertos es clara y contundente: no aceptar el borrador sin una revisión previa por parte de un profesional. El motivo es que Hacienda siempre gana.

Este año, la campaña llega con novedades en los tipos y tramos del IRPF, con un enfoque que se anuncia más progresivo. El trabajador medio, según Beltrán, "notará un poco de cambio, quizá alguna diferencia en la devolución, sea un poquito menos y o va a salir a pagar", mientras que las rentas altas o con grandes ganancias del ahorro sí verán un incremento en su tributación.

Se les nota que el poder adquisitivo también les ha bajado, no se gastan tanto" Gabriel Mayo García Magnanimvs

Un contexto de menor poder adquisitivo

Esta campaña de la Renta se enmarca en un contexto económico complejo. A pesar de los buenos datos de ocupación turística en Semana Santa en la provincia de Castellón, los empresarios del sector notan un cambio en el comportamiento del consumidor. Gabriel Mayo García, gerente de la bodega Magnanimvs, apunta que, aunque ha habido una gran afluencia de visitantes, "se les nota que el poder adquisitivo también les ha bajado, no se gastan tanto".

Hemos trabajado mucho, el año que más, pero luego resulta que a nivel de de ver los beneficios, son menos" Gabriel Mayo García Magnanimvs

Esta percepción de pérdida de poder adquisitivo es compartida por otros empresarios. Desde la empresa Magnanimvs señalan que, pese a tener un año récord en facturación, los beneficios se han visto mermados. "Hemos trabajado mucho, el año que más, pero luego resulta que a nivel de de ver los beneficios, son menos", lamentan, señalando el aumento de los costes y la presión de los impuestos, que "nos van apretando un poquito la soga".