Final feliz en Sanabria (Zamora): localizan con vida al anciano desaparecido tras una intensa noche de búsqueda

La desaparición de Ángel F. R., de 84 años, en la comarca de Sanabria ha concluido con un desenlace positivo tras horas de incertidumbre. El anciano, vecino de Limianos de Sanabria (Cobreros), fue localizado a las 10:00 horas de este martes, poniendo fin a un amplio dispositivo de búsqueda desplegado desde la madrugada.

La alerta se activó a las 00:10 horas en el Puesto de Puebla de Sanabria, cuando sus hijos, con quienes convive, comunicaron que no se encontraba en su domicilio. Según explicaron, lo habían dejado en casa sobre las 17:00 horas del día 16, y al regresar del trabajo, en torno a las 20:00 horas, comprobaron que había desaparecido.

El desaparecido, de 1,60 metros, complexión encorvada y cabello canoso, vestía pantalones vaqueros azules, jersey negro y botas de montaña. Además, presenta dificultades de movilidad y deterioro cognitivo, lo que elevó la preocupación durante las horas en las que se desconocía su paradero.

Cedida Hombre desaparecido en Sanabria

Hallado tras horas de intensa búsqueda

Desde el primer momento, la Guardia Civil activó un dispositivo de búsqueda de persona desaparecida (DByLDES), dirigido por el Capitán Jefe de la compañía de Puebla de Sanabria.

En el operativo participaron patrullas de Seguridad Ciudadana, el Equipo PEGASO, una oficina móvil de atención a la ciudadanía, así como un helicóptero del Servicio Aéreo y un grupo cinológico especializado en rastreo.

Finalmente, Ángel fue localizado a primera hora de la mañana, tras varias horas de búsqueda continuada en la zona, lo que permitió cerrar el operativo con éxito.

Cedida Dispositivo de la Guardia Civil para encontrar al hombre desaparecido en Sanabria

Reconocimiento médico y estado de salud

Tras su localización, los servicios sanitarios procedieron a realizarle un reconocimiento médico para evaluar su estado. Según las primeras informaciones, el anciano se encuentra en relativo buen estado de salud, a pesar de las circunstancias de la desaparición.

Cabe recordar que no disponía de teléfono móvil, ni vehículo, ni documentación, y se desconocía si había salido con su medicación, factores que aumentaban el riesgo en este tipo de situaciones.

El rápido despliegue de medios y la coordinación del operativo han resultado claves para su localización con vida, en un caso que ha mantenido en vilo a familiares y vecinos de la zona durante varias horas.

Este desenlace pone de relieve la importancia de la colaboración ciudadana y la actuación inmediata de los servicios de emergencia, especialmente cuando se trata de personas vulnerables.