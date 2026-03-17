Confirman la condena de 12 años al exprofesor del conservatorio de Almendralejo por abusar de cuatro alumnas en Zamora

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la condena a doce años de prisión para un profesor de fagot del Conservatorio de Música de Zamora por cuatro delitos de agresión sexual a cuatro de sus alumnas. Los hechos ocurrieron cuando las víctimas, que tenían entre nueve y diez años, recibían clases del docente.

El fallo desestima así el recurso de la defensa, que había alegado una vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Sin embargo, el tribunal ha subrayado que las declaraciones de las cuatro víctimas resultan "notoriamente coincidentes, naturales y espontáneas", considerando la valoración de la prueba "lógica, razonada y respetuosa con las garantías procesales".

Las declaraciones de las cuatro víctimas resultan notoriamente coincidentes, naturales y espontáneas" Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

El ‘modus operandi’ del profesor

Según la sentencia, el profesor, que hasta el pasado curso impartió clases en el Conservatorio de Música de Almendralejo, cometió los abusos entre los cursos 2008-2009 y 2009-2010. El condenado aprovechaba las clases individuales "con la excusa de enseñarlas a respirar y comprobar si lo hacían bien" para realizar los tocamientos a las menores.

EFE El profesor condenado en la Audiencia Provincial de Zamora

Los abusos se producían cuando el profesor se colocaba detrás de las alumnas o las tumbaba en una alfombra. La sentencia recoge que los tocamientos, que al principio eran por encima de la ropa, pasaron a ser "por debajo de la camiseta y dentro de los leggins", llegando incluso a masturbar a una de las menores.

El docente también se exhibía ante las niñas en el baño y les pedía que le abrocharan el pantalón. Además, les decía que "tenía el pene malito" y se masajeaba delante de ellas, llegando a pedir a dos de las menores que lo hicieran.

Inhabilitado y con otro juicio pendiente

La condena, que puede ser recurrida en Casación ante el Tribunal Supremo, incluye la prohibición de acercarse a las víctimas y contactar con ellas. Asimismo, el profesor ha sido inhabilitado para cualquier profesión que conlleve contacto con menores y se le han impuesto cinco años de libertad vigilada a cumplir tras la pena de prisión.

El profesor fue detenido en junio del año pasado en Almendralejo, donde impartía clases, y ya fue inhabilitado para la docencia. Sobre él pesa otro juicio por hechos similares contra otra alumna, celebrado el pasado febrero, del que aún no se ha emitido sentencia.

Conservatorio de Almendralejo

LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE ZAMORA LO INHABILITÓ EN JUNIO

La Audiencia Provincial de Zamora inhabilitó al profesor de música en junio de 2025. El juzgado atendió así a la petición de la Fiscalía, por lo que este profesor, que llevaba tres años en el centro de Almendralejo, no podía ejercer para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidas, que conllevaran contacto regular y directo con personas menores de edad.

El juicio oral, que estaba previsto que se celebrara el día 27 de mayo, no se celebró porque Rafael, como así se llama, no compareció, aplazándose la vista oral hasta el día 25 de junio.

La Consejería de Educación aplicó las medidas judiciales una vez recibida la notificación

Dos días después, el 29 de mayo, fue detenido por la Policía Nacional en Almendralejo. Tras explicar los motivos de su ausencia, quedó en libertad provisional con obligación de comparecer semanalmente y presentarse en la nueva fecha del juicio.

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, una vez recibida la notificación del juzgado, aplicó las medidas judiciales notificadas por la Audiencia.

EL PROFESOR TUVO TRES CONTRATOS EN EXTREMADURA

Este profesor tuvo tres contratos de interinidad en los últimos tres años en Extremadura, uno por cada curso académico en Extremadura. El primero se inició el 12 de septiembre de 2022. También figura que trabajó con anterioridad en julio y agosto de 2015 y desde septiembre de 2015 a septiembre de 2016.

Según apuntó a COPE la consejería, este profesor estaba en la lista de interinos y cumplía con los requisitos exigidos por la normativa, sin que constaran antecedentes en el certificado que permite acreditar la carencia o existencia de delitos de naturaleza sexual, exigido a todos los profesionales que trabajan en el ámbito educativo. Tampoco tenía expedientes disciplinarios. En España, es obligatorio para acceder a profesiones o actividades que impliquen contacto con menores el Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, que acredita que la persona no ha sido condenada por delitos contra la libertad e indemnidad sexuales.