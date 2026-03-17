Holea celebra el Día del Padre con Jimeno y regala más de 800 euros en premios

El centro comercial Holea de Huelva celebra el Día del Padre con una gran fiesta familiar que promete una tarde de diversión. El popular locutor de Cadena 100, Jimeno, presentará su espectáculo "De tal palo, tal Jimeno" el próximo viernes, 20 de marzo, a partir de las 17:30 horas en la Plaza H, con acceso gratuito hasta completar aforo.

Retos y diversión en familia

El show está diseñado para que padres e hijos participen juntos en una serie de juegos y retos. Entre las actividades destacan las divertidas carreras de carritos de bebé, las emocionantes declaraciones de amor de hijos a padres o los concursos de canto para demostrar el talento familiar en el escenario.

La tarde también incluirá juegos clásicos como la patata caliente y otras dinámicas participativas, todo ello con la mejor música de Cadena 100. Además, los asistentes podrán optar a 300 euros en premios que se repartirán durante la jornada.

Más de 500 euros en premios online

De forma paralela, Holea mantiene activa hasta el 20 de marzo su promoción digital [‘Academia de Papás’]. Se trata de una acción online en la que los participantes ponen a prueba sus conocimientos sobre el universo paterno a través de un juego interactivo.

Entre todos los concursantes se sortearán seis tarjetas regalo por un valor total superior a 500 euros. Para ampliar las posibilidades de ganar, se escogerá un ganador cada dos días durante el periodo de la promoción.