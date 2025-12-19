Compromís denuncia que el nuevo deslinde de Costas convierte en playa la carretera de Almassora

El portavoz de Compromís en la Diputació de Castelló, David Guardiola, ha denunciado la situación que afronta Almassora tras la publicación del nuevo deslinde de Costas. Según Guardiola, el Ministerio para la Transición Ecológica ha recuperado una delimitación de 1974 que, en la práctica, convierte la carretera de la zona marítima en playa. Esta modificación del dominio público marítimo-terrestre supone un riesgo evidente para el futuro de las viviendas y viales de la primera línea.

Guardiola ha explicado que esta decisión agrava la regresión que sufre la costa del municipio, un problema que atribuye al efecto del puerto y a la inacción de las administraciones durante décadas. El nuevo deslinde sitúa la línea de ribera de mar más allá de la carretera, lo que afecta directamente a los metros de servidumbre. Según el portavoz, esto abre la puerta a que, a medio plazo, el ministerio exija que "esas casas ahora deben cumplir la servidumbre y dejar un paso".

Exigencias al Ministerio

Ante esta situación, Compromís ha presentado recursos y exige al Gobierno central que, antes de quitar derechos a Almassora, cumpla con sus obligaciones. Guardiola ha recordado que está pendiente una aportación de 60.000 metros cúbicos de arena anuales durante 30 años que nunca ha llegado. "Una buena protección habría protegido mucho más el litoral", ha subrayado el portavoz.

Críticas a la gestión del PP

Guardiola también se ha referido al caso del alcalde de Jérica, asesor del PP en la Diputación hasta su cese por una investigación de presuntos abusos sexuales. Desde Compromís exigen al Partido Popular que aclare desde cuándo tenía conocimiento de los hechos y por qué no actuó antes. Aunque ha defendido la presunción de inocencia, ha insistido en la responsabilidad política: "No se puede dejar pasar el tiempo sin mirar a otro lado".

El portavoz ha denunciado además las contradicciones del PP respecto a las guarderías rurales. Mientras la Conselleria de Educación toma decisiones que abocan a su cierre, la Diputació, del mismo partido, promete garantizar su continuidad. Sin embargo, Guardiola lamentó que el PP vetara una propuesta de Compromís para blindar este servicio y coordinar ambas administraciones.

Megaproyectos y presupuestos

En el pleno provincial, Compromís también alertó sobre la posibilidad de que las autorizaciones ambientales de megaproyectos energéticos, como la línea de Muy Alta Tensión (MAT), pudieran estar manchadas por la corrupción. Propusieron solicitar medidas cautelares para paralizar los proyectos hasta que la investigación judicial aclare los hechos, pero la presidencia de la Diputación lo rechazó. "Nuestra obligación es defender el territorio", ha sentenciado Guardiola.

Finalmente, el portavoz de Compromís ha criticado los presupuestos de la Diputación para 2024, calificándolos de partidistas y politizados. Ha lamentado que el PP descartara en menos de dos horas las cerca de 50 propuestas presentadas por su grupo, y ha señalado que las grandes inversiones se prevén para 2027, lo que considera una clara estrategia electoral.