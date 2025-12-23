La justicia prohíbe a las exmonjas de Belorado acercarse a las clarisas ancianas y anula sus demandas

El Juzgado de Instrucción N.º 5 de Bilbao ha acordado la prohibición de las ocho exreligiosas cismáticas de Belorado de aproximarse a las hermanas mayores que fueron rescatadas del monasterio. Esta medida cautelar, que también se extiende a sus abogados y procuradoras, busca proteger a las ancianas en el marco de la instrucción abierta por presuntos delitos de coacciones y trato degradante.

Mientras tanto, la Oficina del Comisario Pontificio ha comunicado que cuatro de las cinco hermanas mayores ya han sido acogidas y participan "normalmente y con alegría" en la vida de los Monasterios de la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu. Dos de ellas recibieron el alta hospitalaria durante la tarde de este lunes, uniéndose a las otras dos que no necesitaron ingreso.

Solo una de las religiosas, que presentaba un deterioro más grave en su estado de salud, permanece ingresada en el Hospital Universitario Basurto de Bilbao, a la espera de recibir el alta en los próximos días.

Ricardo Ordóñez Varias de las clarisas de Belorado junto con su portavoz, José Ceacero, en los juzgados de Burgos

Duro revés judicial para las rebeldes

En el plano judicial, las exmonjas han sufrido una serie de derrotas. El Tribunal de Instancia de Briviesca ha inadmitido la demanda por vulneración de derechos fundamentales que interpusieron contra el Comisario Pontificio y la Archidiócesis de Burgos. La resolución, con fecha de 19 de diciembre, argumenta que las autodenominadas Asociaciones Monasterio de Santa Clara de Belorado y Monasterio de Santa Clara de Derio "no existen legalmente" y, por tanto, carecen de capacidad para actuar en un procedimiento judicial.

Esta decisión judicial confirma la incapacidad de la exabadesa, Laura García de Viedma, para representar a los monasterios, tal como ya habían resuelto previamente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Tribunal Supremo.

Por los mismos motivos, el Juzgado de Primera Instancia N.º 11 de Bilbao ha inadmitido su personación en el procedimiento de desahucio del Monasterio de Derio. Además, han sido excluidas del proceso sobre la resolución del contrato de compraventa del Monasterio de Orduña, quedando la solución en manos del Comisario Pontificio y el Monasterio de la Inmaculada de Vitoria.

Rescatadas de condiciones insalubres

La situación de las hermanas mayores salió a la luz el pasado 18 de diciembre, cuando una intervención de la Guardia Civil, un médico forense y la autoridad judicial permitió rescatarlas del Monasterio de Orduña. Tras ser evaluadas, los facultativos decidieron el ingreso de tres de ellas debido al "gran deterioro" que sufrían a causa de las "condiciones insalubres, precarias y deficitarias" en las que vivían, según ha manifestado la propia oficina del Comisario Pontificio.

Desde el Comisariado Pontificio expresan su "inmensa alegría" por la certeza de que las hermanas mayores celebrarán la Navidad en un entorno seguro, "bajo el cuidado y cariño" de las comunidades que las han acogido. Finalmente, reiteran su disposición a recibir fraternalmente en la Iglesia Católica a aquellas exreligiosas que "libre y conscientemente decidieron abandonarla".