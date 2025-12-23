Los 'paquetes sospechosos' de la Diputación de Badajoz resultan ser regalos navideños de la ONCE

Lo que comenzó como una alerta de seguridad que obligó a desalojar la Diputación de Badajoz ha terminado siendo una falsa alarma. Los 'paquetes sospechoso' que activaron todas las alarmas este martes sobre las dos y media de la tarde eran, en realidad, regalos institucionales de Navidad de la Organización Nacional de Ciegos (ONCE).

Un regalo con pantalla y cables

El obsequio, un timbre antiguo metálico para bicicletas, venía en una caja de cartón que, al abrirse, activaba una pantalla digital con un mensaje institucional de la ONCE. Según explicaba el presidente de la ONCE, Miguel Carballeda, en una tarjeta adjunta, el timbre sirve para "hacer sonar la solidaridad". La institución provincial recibió dos de estos paquetes, uno dirigido a la actual presidenta, Raquel del Puerto, y otro al expresidente Miguel Ángel Gallardo.

Activación del protocolo de seguridad

A pesar de que el remitente constaba como 'Grupo ONCE País Vasco', el personal de seguridad de la Diputación sospechó al detectar cables en el interior de los paquetes al pasarlos por el escáner. Inmediatamente, se avisó a la Policía Nacional y se emitió una alerta por megafonía para que los trabajadores evacuaran el complejo, que comprende varios edificios en el centro de la ciudad.

El dispositivo de seguridad desplegado incluyó a los Bomberos, ambulancias y la Policía Local, cortando el tráfico en las calles aledañas como Felipe Checa y Hernán Cortés. Agentes especializados en desactivación de explosivos (Tedax) se hicieron cargo de los paquetes, los analizaron en su furgoneta y confirmaron que no existía amenaza alguna, no sin excesivo trabajo puesto que "se veía una 'masa' que no podían identificar", según confirmaban a COPE fuentes oficiosas de la Policía.

El vicepresidente primero, Juan María Delfa, que supervisó el operativo desde la plaza de Minayo, pudo hablar en directo en el informativo Mediodía COPE Extremadura, mientras que la presidenta, Raquel del Puerto, se desplazó desde Almendralejo. En declaraciones a los medios, Del Puerto ya había apuntado a la posibilidad de que se tratara de aluna clase de dispositivos electrónicos.

Todo el dispositivo se prolongó durante unas dos horas en una jornada de gran afluencia en el centro de Badajoz por las compras y comidas navideñas. Curiosamente, el mismo regalo ha sido recibido en otras instituciones sin que se generara ninguna alarma similar. La ONCE tiene previsto emitir un comunicado en las próximas horas para aclarar lo sucedido.