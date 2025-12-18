Burriana estrena un nuevo retrato del Cardenal Tarancón

El Ayuntamiento de Burriana ha acogido la presentación oficial del retrato del Eminentísimo y Reverendísimo Vicente Enrique y Tarancón, cardenal natural de la ciudad y figura fundamental en la historia contemporánea de España. El acto ha contado con la asistencia del alcalde de Burriana, Jorge Monferrer Daudí, el concejal de Cultura, Alejandro Clausell, junto a miembros del equipo de Gobierno, Antonio Losas, párroco local y el autor de la obra, el reconocido artista local Pepe Forner.

La pieza ha sido realizada por Forner por encargo expreso del Arzobispado de Madrid, institución que ha confiado en el pincel del artista burrianense para inmortalizar la imagen del prelado. Durante el evento, que ha contado con la intervención del cronista de Castellón, Antonio Gascó, el propio artista ha explicado con todo lujo de detalles el proceso de creación y la técnica empleada para captar la esencia de una de las personalidades más influyentes del siglo XX en nuestro país.

Cabe recordar, que obra del mismo autor Forner, son los impresionantes murales, pintados al óleo en la ermita de Santa Bárbara también conocidos como La 'Capilla Sixtina' de La Plana. Estas pinturas sobradamente conocidas en la provincia, poseen una mediterraneidad intensa, por su luminosidad, colores vivos y contrastados, así como por el dominio del espacio, en un alarde de composición bien establecida, que se recoge y hereda de la pintura del renacimiento y el barroco.

El retrato permanecerá expuesto en el mismo Salón de Plenos durante los próximos días, permitiendo que los vecinos y visitantes puedan acercarse a admirar el trabajo de uno de los mejores embajadores del talento de la capital de la Plana Baixa. Esta iniciativa pone en valor tanto la memoria histórica como la excelencia de sus artistas.

El concejal de Cultura, Alejandro Clausell, ha expresado durante la presentación que “es un orgullo para Burriana que un artista de la talla y el prestigio de Pepe Forner haya sido el encargado de retratar a una figura tan ilustre de nuestra ciudad como fue el Cardenal Tarancón. Con esta presentación, no solo honramos la historia de un burrianense universal, sino que también reivindicamos el inmenso talento artístico que tenemos en el municipio”.