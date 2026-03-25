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AGROCOPE CASTELLÓN | 25 MAR 2026

Espacio dedicado a la actualidad del sector primario de la provincia, dentro de "Mediodía COPE Castellón". Hoy con la recuperación de la ganadería extensiva en un espacio natural de Soneja.

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