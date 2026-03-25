Pérez Llorca defiende el nuevo puesto de su mujer: "Denuncio el machismo de algunos periodistas y de políticos de izquierda"

Las palabras del presidente de la Generalitat y las reacciones del resto de partidos políticos

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha comparecido para dar explicaciones sobre la reciente incorporación de su mujer a un puesto en la Diputación de Valencia. La controversia surge a raíz de que su pareja, funcionaria administrativa, haya obtenido una comisión de servicios que implica un incremento salarial.

Ni trato de favor ni menoscabo por ser mi mujer

Pérez Llorca ha defendido la legalidad del proceso, enmarcando la decisión en el ámbito personal. "Lo que ha hecho mi pareja es lo que hace cualquier funcionario que quiere conciliar la vida laboral, y pasando por un procedimiento como pasaría cualquier otro funcionario, sin ningún trato a favor", ha declarado. El presidente ha insistido en que su mujer no debe ver mermadas sus aspiraciones por su relación con él y ha enmarcado las críticas en un ataque político.

El jefe del Consell ha acusado directamente a la izquierda de ejercer machismo para atacarle políticamente. Ha instado a los partidos de la oposición a ser coherentes con su discurso: "Le pido a la gente que se llena la boca todos los días, especialmente los dirigentes de la izquierda, hablando de conciliación, hablando de feminismo, que eso lo apliquen también para todas las mujeres sin ver con quién están casadas o con quién están aparentadas".

Un procedimiento como pasaría cualquier otro funcionario, sin ningún trato a favor" Juanfran Pérez Llorca Presidente de la Generalitat

Pérez Llorca en una de sus primeras comparecencias como máximo representante del gobierno valenciano

Respaldo de sus socios y de la Diputación

Desde la Diputación de Valencia se ha asegurado que se ha actuado con "absoluta normalidad administrativa". Según la entidad, la plaza estaba vacante, la funcionaria cumplía sobredamente con los requisitos y la experiencia desde 2008 y hubo más aspirantes en el proceso. Actualmente, la mujer del presidente desempeña funciones de secretaria del diputado provincial y alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón.

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Los socios de gobierno del PP han cerrado filas con Pérez Llorca. El portavoz de Vox, José María Llanos, ha calificado la comisión de servicios como "absolutamente ético y absolutamente legal", afirmando no ver "dónde está el problema". Por su parte, la vicepresidenta de la Diputación por Ens Uneix, Natalia Enguix, ha normalizado la situación, explicando que son puestos "difíciles de cubrir" por la reticencia de los funcionarios a trasladarse a la capital.

La oposición habla de "jeta" y "escándalo"

La reacción de la oposición ha sido contundente. El síndic del PSPV, José Muñoz, ha recordado cuando Pérez Llorca llamó "jetas" a miembros del PP por adjudicaciones de VPO en Alicante. "Pues resulta que al final, Pérez Llorca va a ser 1 de ellos, cobrando el doble de lo que cobraba en el ayuntamiento, en el que el propio Pérez Llorca era alcalde... sinceramente, parece que aquí lo que hay es otro jeta más".

Aquí lo que hay es otro jeta más" José Muñoz Portavoz del PSPV en Les Corts

En una línea similar, el líder de Compromís, Joan Baldoví, ha calificado la situación de "auténtico escándalo" y "vergonya". "Eso es un cortijo, es decir, la dona del president le arreglen una plaza a 30 metros del despacho del president, y curiosamente cobrará el doble", ha sentenciado.