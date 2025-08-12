Jozhua abandona el CD Castellón rumbo al Rayo Vallecano

Los albinegros ceden al jugador holandés con opción obligatoria de compra de 1,25 millones de euros y unos variables de 750.000€. El futbolista firmará por cinco años.

El lateral zurdo se marcha al Rayo Vallecano tras estar dos temporadas en CD Castellón. Jozhua llegó del Utrech en 2023 y durante estos dos años se ha ganado el puesto en el esquema de Johan Plat. Ahora, da el salto a un equipo de primera con tan solo 20 años.

Ha disputado un total de 60 encuentros en las dos campañas con 2 goles y tres asistencias. Su gran juego ha hecho que equipos de la máxima categoría se fijen en él.

Además, hace unos minutos, el presidente Haralobos Voulgaris, ha querido despedirse del jugador y dedicarle unas palabras por su compromiso y humildad tras defender la camiseta del Castellón.