COPE
Podcasts
Deportes COPE Castellón
Deportes COPE Castellón

CD CASTELLÓN

Jozhua abandona el CD Castellón rumbo al Rayo Vallecano

El holandés dejará en las arcas del club un montaje que podría llegar a los 2 millones de euros

CD Castellón

CD Castellón

COPE Castellón

Castellón - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Los albinegros ceden al jugador holandés con opción obligatoria de compra de 1,25 millones de euros y unos variables de 750.000€. El futbolista firmará por cinco años. 

El lateral zurdo se marcha al Rayo Vallecano tras estar dos temporadas en CD Castellón. Jozhua llegó del Utrech en 2023 y durante estos dos años se ha ganado el puesto en el esquema de Johan Plat. Ahora, da el salto a un equipo de primera con tan solo 20 años.

Ha disputado un total de 60 encuentros en las dos campañas con 2 goles y tres asistencias. Su gran juego ha hecho que equipos de la máxima categoría se fijen en él. 

Además, hace unos minutos, el presidente Haralobos Voulgaris, ha querido despedirse del jugador y dedicarle unas palabras por su compromiso y humildad tras defender la camiseta del Castellón.

Contenidos relacionados

    Lo último

    Herrera en COPE

    Herrera en COPE

    Con Carlos Herrera

    Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

    Programas

    Últimos audios

    Último boletín

    05:00H | 12 AGO 2025 | BOLETÍN

    Boletines COPE
    Tracking