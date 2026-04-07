CERACOPE CASTELLÓN | 7 ABR 2026
Espacio dedicado a la industria cerámica, dentro de "Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada martes a partir de las 13:50 horas. Hoy con el balance de Coverings de la mano de Noel Gil desde Arkais | Llac.
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