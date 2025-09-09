Natalia Moreno, responsable de planificación de Smalticeram España: dos décadas de evolución

En conmemoración del veinticinco aniversario de Smalticeram España que se celebra durante todo el año, la responsable de planificación, Natalia Moreno Romera, es un claro ejemplo del desarrollo y oportunidades que se generan en la empresa, ya que comenzó a trabajar nada más acabar la carrera en el departamento de ventas nacionales, hace ahora veinte años. En la entrevista nos cuenta los nuevos puestos de trabajo surgidos, la constante evolución y aprendizaje, y la importancia de la presencia de la mujer y el apoyo que reciben hasta el punto de contar en la actualidad con tres en el comité operativo de dirección.