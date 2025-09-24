Se monta en un BlaBlaCar para ir a Alicante y la persona que era copiloto le deja sin palabras: "Seis años sin vernos"

Las redes sociales son un baúl inagotable de historias personales que superan cualquier guion de ficción. La última en dejar a miles de usuarios sin palabras ha sido la de José, un joven que ha compartido en su cuenta de TikTok, @jusepejose, la experiencia más surrealista de su vida durante un viaje en BlaBlaCar. "Acabo de bajar de un BlaBlaCar que os juro que, mira, lo que me ha pasado es surrealista", comienza relatando en un vídeo que ya se ha hecho viral. Su destino era Alicante, pero el trayecto se convirtió en un viaje al pasado que nunca habría imaginado.

José cuenta que, al subirse al coche, se fijó en la persona que iba en el asiento del copiloto y una sensación extraña le recorrió el cuerpo. "Me monto en el coche y veo a alguien en el copiloto y digo: Me suena su cara, me suena su cara", explica. Para su asombro, no era una cara conocida cualquiera, sino la de su exnovia, con la que había perdido todo tipo de contacto hacía mucho tiempo. La sorpresa fue mayúscula, ya que, según sus palabras, llevaban "seis años sin vernos y sin hablarnos".

Alamy Stock Photo Pareja viajando en una camioneta señalando su próximo destino

Un viaje tenso de nueve horas

Lo que podría haber sido un simple reencuentro incómodo se transformó en una situación de tensión máxima. Por delante quedaban nueve horas de viaje encerrados en el mismo coche. "Ahí hemos tenido que hablar, ¡cojones!", exclama José en el vídeo, dejando claro que el silencio no era una opción. La conversación, lejos de ser amable, se convirtió en un cruce de reproches sobre su antigua relación, una situación que él mismo describe como "una de mierda que, de verdad, no se lo deseo ni a mi peor enemigo". Estas historias de viajes incómodos recuerdan a otras anécdotas sorprendentes, como la que vivió el conductor de un autobús en un viaje de Granada a Madrid.

Ha sido una de mierda que, de verdad, no se lo deseo ni a mi peor enemigo" José En su cuenta de TikTok

Los trapos sucios del pasado no tardaron en salir a la luz, reviviendo conflictos que ambos creían olvidados. "Vale, que si me hiciste ghosting, que si me pusiste los cuernos, que si no sé qué", rememora José sobre el contenido de la discusión. Él, por su parte, no se quedó callado y también le recriminó su parte de culpa en la ruptura: "Bueno, ¿y tú qué? ¿Y tú qué? ¿Y tú qué?". Estas situaciones, donde el pasado vuelve de forma inesperada, son más comunes de lo que parece, como demuestran otras historias de reencuentros fortuitos en lugares tan dispares como un tanatorio.

Alamy Stock Photo Una pareja comparte un tierno beso dentro de su auto mientras se carga en una estación.

Un giro final inesperado

Por si la tensión de compartir nueve horas de coche con su ex no fuera suficiente, la historia guardaba un giro final que la elevaba a otro nivel. José desvela el detalle que lo cambia todo: "Encima, la que conducía, la del coche, era su novia, su pareja nueva". La surrealista escena estaba completa: él, su ex, y la actual pareja de ella al volante durante un larguísimo viaje. Historias como la de José demuestran que la realidad supera a la ficción, tal y como le ocurrió a una azafata española en un vuelo a Chicago, cuya anécdota también se hizo viral.