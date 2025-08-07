Rifle anestésico, el as bajo la manga de la Policía Local de Calp en fiestas

Agentes de la Policía Local durante las prácticas con el rifle anestésico, de cara a los festejos taurinos

Con motivo del inicio de los festejos taurinos en honor a la Virgen de las Nieves, la Policía Local del municipio ha activado un protocolo especial para garantizar la seguridad durante los actos con reses. Uno de los recursos con los que cuenta el cuerpo es un rifle anestésico, utilizado para lanzar dardos tranquilizantes en caso de que algún animal represente un peligro para los asistentes o para sí mismo.

Los agentes autorizados para su manejo han realizado en los últimos días prácticas recordatorias con este dispositivo, una herramienta de intervención que solo se emplea en situaciones de emergencia y bajo estrictos criterios técnicos y veterinarios. El objetivo es tener todo a punto para actuar con eficacia si alguna de las reses se descontrola o sufre algún episodio de estrés durante los festejos.

Este tipo de dispositivo, que se activa muy raramente, forma parte del protocolo de seguridad que acompaña cada año a los actos taurinos del municipio, y que incluye la coordinación entre Policía Local, Protección Civil, personal sanitario y organizadores del evento.

Desde el consistorio recuerdan la importancia de seguir las indicaciones de seguridad durante todos los eventos taurinos y de respetar tanto a los animales como al resto de participantes para disfrutar de unas fiestas con total normalidad.