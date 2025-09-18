Rafa Carrió: “Dénia es solidaria y necesitamos que siga siéndolo con la Maratón de Donación de Sangre”

Dénia vuelve a hacer un llamamiento a la solidaridad con una nueva edición de la Maratón de Donación de Sangre, organizada por el Ayuntamiento en colaboración con el Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana. La cita será el próximo miércoles 24 de septiembre, en el Centre Social (calle Calderón, 4), en horario de 9:45 a 13:30 y de 16:45 a 20:30 horas.

El concejal de Salud Pública, Rafa Carrió, ha querido destacar la importancia de esta jornada en una entrevista concedida a COPE Dénia Marina Alta: “Dénia es solidaria y necesitamos que siga siéndolo con la Maratón de Donación de Sangre, puesto que cada día se necesitan 650 donaciones.”

Cartel de la Maratón de Donación de Sangre Dénia

Carrió ha subrayado también el carácter especial de esta edición: “Cada convocatoria para donar sangre es especial, porque detrás de cada bolsa hay una vida que se puede salvar. Pero esta maratón tiene algo único: gracias a la colaboración de entidades de Dénia, se celebrará un sorteo entre las personas donantes, y muchas asociaciones están ayudando en la difusión de la jornada.”

El objetivo es claro: incentivar la participación, atraer nuevos donantes y visibilizar la importancia de esta acción solidaria que, según datos del Centro de Transfusión, es fundamental para intervenciones quirúrgicas, tratamientos oncológicos, trasplantes y emergencias.

Solo en la provincia de Alicante se necesitan cada día entre 250 y 270 bolsas de sangre, y en la Marina Alta, entre 50 y 70 donaciones diarias.

¿Quién puede donar?

Las condiciones para donar sangre son:

Tener entre 18 y 65 años

Pesar más de 50 kilos

Estar en buen estado de salud

No haber donado en las últimas 8 semanas

Se recomienda acudir habiendo comido algo previamente.

El evento contará con el apoyo de entidades locales, que aportarán obsequios para el sorteo entre participantes y colaborarán en la promoción de esta jornada tan necesaria.