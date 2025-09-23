Carlos Sainz recibe el regalo de una niña antes del GP de Azerbaiyán y acaba formando parte de su uniforme: "No se la puede quitar"

Venía Carlos Sainz perseguido por la mala suerte hasta que la fortuna por fin se puso de su lado. En Bakú, el domingo, el piloto español de la escudería Williams hizo podio y no fue cualquier podio.

Dijo que había sido el más importante de su carrera, pero es que Carlos llevaba en su casco el mejor amuleto.

EFE Carlos Sainz se abraza con los miembros de Williams tras conseguir la tercera plaza en Bakú.

Hace unos días recibió el mensaje de una nena llamada Tea.

"Hola Carlos, ¿cómo debería llamar a mi unicornio? Sparkles o Sprinkles. ¿Y puedes llevar una pegatina de unicornio en tu casco durante el resto del año? Te quiero", le decía esa pequeña a Sainz.

¡A Tea hay que verla! Ya lleva gafas, manotea como una señora mayor y es una redicha, así que Carlos no tuvo más remedio que aceptar el reto y le dijo que si ella lo diseñaba, él lo llevaría en el casco y así lo hizo. Antes de la carrera le dio las gracias.

Y resulta que sucedió, que Carlos hizo podio y una nena redicha y con gafas lo celebró mucho en su casa.

Sainz ha hecho podio con tres escogerías diferentes y esta última con un unicornio en el casco.

El operador suave, como se le conoce en el circuito, ya no se la puede quitar. Bueno, es la presión de las cosas importantes.

ASÍ CELEBRÓ CARLOS SAINZ SU PRIMER PODIO CON WILLIAMS

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Carlos Sainz, piloto de Williams

Tal y como ha contado María José Navarro en su 'Historia del Día', el piloto español Carlos Sainz (Williams), acabó tercero en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Sainz aseguró que este era "el mejor" podio de su carrera en la Fórmula 1.

De hecho, también se mostró convencido de que no sería el último.

"No puedo describir lo contento que estoy, lo bien que se siente. Es mejor que el primer podio de mi carrera. Hemos estado luchando duro todo el año y hoy hemos demostrado que cuando tenemos la velocidad que hemos tenido todo el año y todo sale bien, podemos hacer cosas increíbles juntos", señaló tras la carrera.

En este sentido, explicaba que habían tenido "incidentes y mala suerte" y que no han podido "convertir ese ritmo en resultados". "Pero ahora entiendo por qué ha sucedido. El primer podio tenía que llegar así. Así es la vida, la vida a veces te trae esos malos momentos para darte un buen momento, y este se siente mucho mejor de lo que podía esperar", manifestó.