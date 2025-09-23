Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE, y el Balón de Oro: "Con Lamine Yamal nos queda la sensación de que van a venir muchos"

Este lunes se celebró la Gala del Balón de Oro que coronó a Ousmane Dembélé, del PSG, como el mejor jugador de la temporada y a Aitana Bonmatí, del Barcelona, como la mejor futbolista. El delantero francés acabó por delante de Lamine Yamal, que acabó segundo con solo 18 años; mientras que Aitana logró su tercer Balón de Oro consecutivo, esta vez derrotando a su compañera de selección, Mariona Caldentey.

Cordon Press Aitana Bonmatí y Dembele, ganadores del Balón de Oro

Dembélé y Lamine eran los grandes favoritos para el Balón de Oro de este año y, finalmente, el francés acabó por delante muy posiblemente por la gran importancia que supone ganar la Champions League. El PSG logró este trofeo tras golear en la final al Inter de Milan, en la primera temporada tras la marcha de Kylian Mbappé. El francés fue clave en todos los trofeos ganados por el equipo de Luis Enrique, nombrado mejor entrenador de la temporada, con sus 35 goles y 16 asistencias.

Aitana Bonmatí fue la otra gran triunfadora de la noche, haciendo historia ganando su tercer Balón de Oro consecutivo, el quinto para España. La delantera del Barcelona volvió a ser nombrada la mejor jugadora del mundo, pese a no haber ganado la Champions League este año. Las futbolistas de nuestro país coparon los primeros puestos, con cuatro puestos entre los seis primeros: Aitana, primera; Mariona, segunda; Alexia Putellas, cuarta; y Patri Guijarro, sexta.

EFE El jugador del Barcelona Lamine Yamal llega a la ceremonia del Balón de Oro 2025 en el Teatro del Châtelet de París.

juanma castaño y el futuro de Lamine yamal

Juanma Castaño habló del segundo puesto de Lamine Yamal en el trofeo del Balón de Oro y reconoció que está convencido de que el azulgrana lo ganará algún día: "Hemos escuchado ese sonido de 'Ousmane Dembélé, Balón de Oro' cuando todavía no se sabía quién iba a ganar el Balón de Oro y ese primer plano de Lamine Yamal, que no deja de ser un niño, un crío de 18 años, viendo que estaba un poco en terreno hostil, en terreno favorable a Dembélé y nos hemos puesto más del lado de Lamine. Sin embargo, nos hemos quedado con la sensación de que habrá muchos porque es que tiene 18 años y estaba ahí, era el segundo y cuando salgan los números ya veremos, pero seguro que se ha quedado muy muy cerca. Esa es la sensación que tenemos, que habrá muchos"