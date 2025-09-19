Muere un hombre de 60 años al chocar su moto con un camión en Pego

Un trágico accidente de tráfico se saldó con la muerte de un motorista de 60 años en la tarde de ayer, jueves, en el término municipal de Pego.

El siniestro tuvo lugar sobre las 17:30 horas en la carretera CV-678, donde se vieron implicados una moto y un camión. Hasta el lugar del accidente se desplazaron de inmediato una unidad de Soporte Vital Básico (SVB), un equipo médico de Atención Primaria y un helicóptero medicalizado del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

A su llegada, los sanitarios del SVB, junto con el personal médico, solo pudieron confirmar el fallecimiento del motorista, por lo que el helicóptero fue finalmente desactivado.

Las autoridades investigan ahora las circunstancias del accidente.