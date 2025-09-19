Muere un hombre de 60 años al chocar su moto con un camión en Pego
A la llegada de los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento del motorista
Denia - Publicado el
1 min lectura
Un trágico accidente de tráfico se saldó con la muerte de un motorista de 60 años en la tarde de ayer, jueves, en el término municipal de Pego.
El siniestro tuvo lugar sobre las 17:30 horas en la carretera CV-678, donde se vieron implicados una moto y un camión. Hasta el lugar del accidente se desplazaron de inmediato una unidad de Soporte Vital Básico (SVB), un equipo médico de Atención Primaria y un helicóptero medicalizado del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).
A su llegada, los sanitarios del SVB, junto con el personal médico, solo pudieron confirmar el fallecimiento del motorista, por lo que el helicóptero fue finalmente desactivado.
Las autoridades investigan ahora las circunstancias del accidente.
Temas relacionados
Escucha en directo
COPE DENIA
"No me extraña que Igualdad recurriera a AliExpress para las pulseritas antimaltrato, porque su feminismo es tan falso que lo compraron en los chinos"
Jorge Bustos
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h