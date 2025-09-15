Consternación en Calp por la muerte de una bebé arrollada por un coche sin conductor

Una tragedia sin precedentes ha sacudido al municipio de Calp, tras el accidente ocurrido en la tarde de ayer en una calle con fuerte pendiente de la urbanización La Empedrola. Una familia del municipio, que salía a pasear por la zona, fue víctima de un suceso devastador.

Mientras la madre empujaba el carrito de su bebé de 20 días, y el padre caminaba junto al hijo mayor, de cuatro años, un vehículo estacionado en la parte alta de la calle comenzó a deslizarse sin control. El coche, que habría sufrido un fallo mecánico —posiblemente relacionado con el freno de mano—, arrolló brutalmente a la madre y a la pequeña.

Los servicios sanitarios y la Policía Local acudieron rápidamente al lugar. Pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia, la bebé no pudo sobrevivir a las graves heridas. Su madre permanece ingresada en la UCI del hospital de Dénia, en estado crítico, con pronóstico muy reservado. Según fuentes municipales, el impacto le habría provocado la amputación de una pierna y un coágulo cerebral.

La investigación sigue abierta y se centra en determinar las causas exactas del fallo mecánico que provocó que el vehículo se deslizara calle abajo.