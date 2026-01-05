La Policía Nacional recupera en Cartagena joyas robadas con un gran valor sentimental

La Policía Nacional ha llevado a cabo una operación en Cartagena que ha permitido la recuperación de ocho piezas de joyería de oro. Como resultado de la investigación, que se inició a principios de diciembre, los agentes han detenido a dos mujeres como presuntas autoras de delitos de hurto y apropiación indebida.

La pista de las tiendas de comprA DE oro

Según ha explicado el portavoz de la Policía, la investigación se centró en seguir la pista de varias operaciones realizadas en establecimientos de compraventa de joyas. Gracias a este seguimiento, los agentes localizaron y recuperaron las distintas piezas, que posteriormente fueron devueltas a sus legítimos propietarios. La mayoría de los casos no contaban con denuncias previas.

Objetos de un gran valor sentimental

Entre las joyas recuperadas destacan varias de gran valor sentimental. Una de ellas es una medalla de oro que perteneció a una mujer fallecida y que había sido apropiada por el antiguo inquilino de su vivienda. También se recuperaron varias joyas conmemorativas por el nacimiento de un hijo, que un familiar del propietario vendió sin su permiso.

En otra de las actuaciones, se devolvieron a una familia tres joyas sustraídas de su domicilio por una empleada de hogar, que fue detenida por estos hechos. Finalmente, la policía recuperó dos alianzas de boda con más de cuarenta años de antigüedad que fueron robadas en un hospital de Cartagena, una operación que se saldó con la detención de la vendedora.