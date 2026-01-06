Yecla y San Pedro del Pinatar agraciadas con el primer premio de 'El Niño', que ha caído en el número '06703'

Las localidades de Yecla y San Pedro del Pinatar han sido agraciadas este Día de Reyes con el primer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de 'El Niño', que ha recaído en el número '06703', un premio muy repartido que ha visitado prácticamente todas las provincias españolas.

En el caso de la Región de Murcia, la popular administración de lotería 'El Perolo', ubicada en San Pedro del Pinatar, ha vendido un décimo de ese primer premio. También ha sido vendido en Yecla, en el Bazar Plaza San Cayetano, un establecimiento mixto.

Los 11 niños y niñas de San Ildefonso, Rosario Martínez, Armin Rodríguez, Aurora Rodríguez, Sergio Abaga, Dylan Sánchez, Matías Martínez, Kyron Abas, Gorka Calderón, Ángel Abaga, junto a Alisce Ríos y Piero Chávez, que han actuado de reservas, han sido los encargados de conducir y cantar los números en el tradicional Sorteo Extraordinario de Lotería 'El Niño', celebrado este 6 de enero en Madrid.

Se trata del segundo Sorteo más importante del año de Lotería Nacional, solo superado por el Sorteo Extraordinario de Navidad, y pone cada 6 de enero el colofón al período navideño.COMPROMISO SOCIAL

Loterías y Apuestas del Estado, como empresa pública dependiente del Ministerio de Hacienda, comienza el año consolidando su labor social, que abarca diferentes iniciativas culturales, deportivas y sociales.

Loterías, que este año celebra 263 años de historia, sigue colaborando para ayudar a un millón de personas vulnerables al año (mayores, mujeres víctimas de violencia de género, migrantes o pacientes con cáncer) a través de las organizaciones sociales con las que colabora.

Asimismo, también apoya a los deportes minoritarios, al deporte de base y al deporte femenino. Por ejemplo, apoyando a los y las deportistas olímpicos y paralímpicos para los Juegos de Invierno de Milano Cortina que se celebrarán en los próximos meses.

Por último, la empresa pública sigue colaborando para fomentar y hacer más accesible la cultura, y dentro de este ámbito destacan iniciativa como el 'Premio Loterías de cortometrajes con temática social' en colaboración con el Festival de San Sebastián, que celebrará este año su tercera edición.

"Estas iniciativas legitiman un año más a Loterías como operador público de juego, ya que su razón de ser es aportar un beneficio conjunto a la ciudadanía, generando un impacto positivo en la sociedad", han subrayado.