Calp mejora la seguridad del carril bici en la avenida de los Ejércitos Españoles

Inicio de las obras de remodelación del carril bici en la avenida de los Ejércitos Españoles, un proyecto que mejorará la seguridad de peatones y ciclistas

El Ayuntamiento de Calp ha dado inicio esta semana a las obras de remodelación del carril bici que discurre por la avenida de los Ejércitos Españoles, entre las calles La Niña y Letonia. Las actuaciones consisten en una reordenación del espacio destinado a los peatones y a los ciclistas con el fin de mejorar la seguridad de ambos usuarios.

Se trata de un proyecto que forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) que cuenta con el apoyo de la Conselleria de Turismo de la Comunidad Valenciana - Turisme Comunitat Valenciana - y la Secretaría de Estado de Turismo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado por la Unión Europea - Next Generation.

Las obras han sido adjudicadas a la empresa Pavasal Empresa Constructora, S.A.U. por un importe de 388.984,75 euros y tienen un plazo de ejecución de cuatro meses.

Mediante estas actuaciones se rediseñará el trazado del carril bici, acera y zona ajardinada existente en este tramo. En la actualidad existe una acera-bici, es decir, el carril bici discurre sobre la acera sin separación por bordillo y se halla en la parte más interna de esta. Junto al carril bici hacia la calzada se encuentra una acera de un metro de ancho y finalmente una zona ajardinada.

De esta manera, el nuevo diseño permitirá ampliar la acera peatonal hasta los tres metros de ancho y situarla en el extremo más interior, facilitando así el acceso a los comercios de la zona y evitando que los viandantes tengan que cruzar el carril bici.

Además, la acera quedará separada del trazado ciclista por una franja ajardinada de más de un metro de anchura, en la que se instalará nuevo mobiliario urbano y arbolado, creando un entorno más seguro y agradable. El carril bici estará a su vez separado de la banda de aparcamiento en línea por un espacio de casi un metro, lo que incrementará la seguridad de los ciclistas.

El proyecto incluye también la renovación del pavimento, utilizando un material más resistente y adecuado para el tránsito ciclista.