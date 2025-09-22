Cae en la Marina Alta un fugitivo internacional por estafar 125.000 euros con criptomonedas

La Guardia Civil detuvo al sospechoso en un alojamiento turístico de la Marina Alta tras saltar la alerta en el sistema de control de hospedajes

El arresto se produjo este pasado sábado, 20 de septiembre, tras saltar una alerta en el sistema de control de hospedajes cuando el sospechoso registró sus datos en un establecimiento cuya ubicación exacta no ha sido concretada por la Guardia Civil.

Los agentes se desplazaron de inmediato al alojamiento, donde localizaron e identificaron al individuo. Tras confirmar la validez de la orden internacional, fue detenido y puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Dénia, que ha trasladado el caso a la Audiencia Nacional, encargada de decidir sobre su extradición. Mientras tanto, el acusado ha quedado en libertad con medidas cautelares de vigilancia.

Normativa de control de hospedajes

Este caso evidencia la efectividad de los sistemas de control actuales. Según la normativa vigente, todos los alojamientos —ya sean hoteles, hostales, apartamentos turísticos, campings o viviendas particulares— están obligados a registrar electrónicamente los datos personales de sus huéspedes y comunicarlos a la Secretaría de Estado de Seguridad.

Además, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado realizan inspecciones periódicas para verificar el cumplimiento de esta obligación, en el marco de su labor de protección de la seguridad ciudadana.

Colaboración internacional clave

La detención ha sido posible gracias a la colaboración internacional entre cuerpos policiales y autoridades judiciales, junto con el uso de herramientas tecnológicas avanzadas que permiten una respuesta rápida ante este tipo de alertas.