El 'dardo' que lanza Laporta al Real Madrid a su llegada a París: "Es un gran orgullo estar hoy aquí, es una cuestión de respeto por el fútbol"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha aterrizado en París para asistir a la gala del Balón de Oro con un mensaje de orgullo y optimismo. A su llegada, ha destacado el "gran orgullo" de estar presente y ha subrayado que el Barça es "quizás el club que tiene más nominados", lo que considera una muestra de respeto por el fútbol. Laporta ha sido claro en su deseo: "Yo lo que quiero es que sea un jugador del Barça, como podéis imaginaros, el que gane el Balón de Oro".

Lamine Yamal y Hansi Flick, protagonistas

A pregunta de nuestra compañera Helena Condis, Laporta ha descrito a Lamine Yamal, uno de los favoritos al galarón, como "fantástico" y con una "ilusión contenida". A pesar de la 'maldita pubalgia' que lo mantiene lesionado, el presidente ha resaltado que sería "algo histórico" que un joven de 18 años ganara el premio. Además, Laporta ha elogiado al entrenador, Hansi Flick, con quien ha viajado a París: "Estoy encantado con Flick, que creo que que está dando una lección a de cómo se ha de llevar un un equipo de fútbol de esta calidad".

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Hansi Flick y Lamine Yamal

El Camp Nou, listo para la acción

Otro de los grandes temas ha sido el estado del Camp Nou. Laporta ha confirmado que las obras están terminadas y que han hecho su trabajo, contando con todos los certificados necesarios, desde el final de obra hasta los informes de bomberos y medio ambiente. "Lo ha dicho la Liga, lo ha dicho la UEFA, el campo está para jugar", ha sentenciado, dejando claro que solo están "a la espera de la primera ocupación" por parte del Ayuntamiento.