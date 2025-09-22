Bomberos y equipos de emergencia trabajan en la N-332 tras el grave accidente ocurrido en la noche del domingo en la salida nueva de Benissa

Un accidente en Benissa con cuatro vehículos involucrados deja seis heridos graves.

El accidente se produjo a las 20:36 horas del domingo 21 de septiembre e involucró a cuatro vehículos en un choque frontal con varios alcances, que provocó el vuelco de uno de los coches sobre el techo y lateral.

Según el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, que movilizó cinco dotaciones desde los parques de Benissa y Dénia, al menos seis personas resultaron heridas de gravedad o de diversa consideración, entre ellas dos menores.

Los servicios de emergencia sanitaria del CICU atendieron a los afectados y los trasladaron a centros hospitalarios. Además, la Policía Local de Benissa y la Guardia Civil participaron en el operativo para asegurar la zona y gestionar el tráfico.

La intervención finalizó a las 22:20 horas tras asegurar y despejar la vía. Las autoridades continúan investigando las causas del siniestro.