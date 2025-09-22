Un accidente en Benissa con cuatro vehículos involucrados deja seis heridos graves
El accidente tuvo lugar este domingo tras un choque múltiple
Denia - Publicado el
1 min lectura
Un accidente en Benissa con cuatro vehículos involucrados deja seis heridos graves.
El accidente se produjo a las 20:36 horas del domingo 21 de septiembre e involucró a cuatro vehículos en un choque frontal con varios alcances, que provocó el vuelco de uno de los coches sobre el techo y lateral.
Según el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, que movilizó cinco dotaciones desde los parques de Benissa y Dénia, al menos seis personas resultaron heridas de gravedad o de diversa consideración, entre ellas dos menores.
Los servicios de emergencia sanitaria del CICU atendieron a los afectados y los trasladaron a centros hospitalarios. Además, la Policía Local de Benissa y la Guardia Civil participaron en el operativo para asegurar la zona y gestionar el tráfico.
La intervención finalizó a las 22:20 horas tras asegurar y despejar la vía. Las autoridades continúan investigando las causas del siniestro.
Temas relacionados
Escucha en directo
COPE DENIA
"El término "genocidio" se lo ha inventado Pedro Sánchez y lo ha sacado de la manga con su instinto político para sobrevivir políticamente"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h