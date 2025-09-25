COPE
Tremendo susto de Alcaraz en Tokio

El murciano se hizo daño en el tobillo izquierdo en un mal apoyo y se lanzó al suelo entre grandes signos de dolor. Finalmente ha podido seguir tras colocarle un aparatoso vendaje.

Alex Salguero

Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Carlos Alcaraz dio el susto en su debut en Tokio después de sufrir una lesión en el quinto juego del primer set. El murciano se medía al argentino Sebastián Báez en la ronda de 32º del torneo japonés, su vuelta a las pistas después de conquistar el US Open el pasado 7 de septiembre.

El fisio atiende a Alcaraz sobre la pista tras torcerse el tobillo en el quinto juego del primer set.

Captura.

El fisio atiende a Alcaraz sobre la pista tras torcerse el tobillo en el quinto juego del primer set.

Nada más arrancar este quinto juego, con 2-2 en el marcador y saque para Báez, el murciano ha sufrido problemas en su tobillo izquierdo, que se ha torcido en un mal apoyo cuando intentaba devolver un golpe desde el fondo de la pista. Rápidamente se ha lanzado al suelo con signos de dolor y ha sido atendido sobre la pista por el fisio. Por un momento parecía que la cosa era mayor y el propio jugador se ha asustado mucho. Le han vendado la articulación, le han aplicado un gel y ha continuado en el partido.

