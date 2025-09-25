Manolo Lama, contundente sobre la posible expulsión de Koke antes del Atlético - Real Madrid: "Para los árbitros es roja"

El Atlético de Madrid llegará el próximo sábado al partido ante el Real Madrid con nueve puntos de desventaja y lo hace gracias a la victoria sufrida ante el Rayo Vallecano en la 6ª jornada de Liga. El salvador del equipo de Simeone fue Julián Álvarez, que logró un 'hat-trick' para remontar al Rayo Vallecano.

El partido comenzó muy bien para el Atlético con un centro de Llorente que remató Julián Álvarez en el segundo palo para hacer el 1-0. Pero el Rayo Vallecano comenzó a llegar con mucho peligro a la portería de Oblak y logró empatar al filo del descanso con un golazo espectacular de Pep Chavarría, que marcó con un gran disparo desde fuera del área que entró en la escuadra derecha.

EFE Julian Álvarez en uno de sus goles frente al Rayo

En el minuto 77, Álvaro García sorprendió rompiendo la línea defensiva del Atlético para plantarse delante de Oblak y marcar después de regatearle. A partir de ahí, los de Simeone acosaron el área rayista y volvió a empezar el argentino para empatar el partido después de rematar un rechace de Batalla tras un cabezazo de Giuliano Simeone.

Y en el minuto 88 llegó el tercer gol de Julián, que desniveló el marcador con un tiro con la izquierda desde fuera del área que entró en la escuadra de la portería de Batalla. Gracias a este tanto, el Atlético no pinchó otra vez en Liga y se jugará el sábado a partir de las 16:15 horas el acercarse al liderato del Real Madrid después de un mal comienzo de temporada.

EFE Julián Álvarez celebra el primer gol frente al Rayo Vallecano

la polémica del partido

Con 1-1 en el marcador, llegó la polémica del partido después de un penalti que pidió Llorente por falta de Pep Chavarría pero que Alejandro José Hernández no señaló. En las protestas, se pudo ver cómo Koke cogió del cuello a Batalla y le tiró al suelo, pero la jugada acabó solo con una tarjeta amarilla al capitán rojiblanco.

Manolo Lama y Koke

Juanma Castaño le preguntó a Manolo Lama si esa acción debería haber sido tarjeta roja y el comentarista de El Partidazo de COPE le dijo "Para los árbitros, esta jugada ha sacado roja por ella. Para mí dicho que no".