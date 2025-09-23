Entre 2.500 y 3.000 personas sufren alzhéimer en la Marina Alta: una comarca con una de las tasas más altas de España

La Marina Alta registra más de 3.000 casos de alzhéimer: la enfermedad avanza en una comarca cada vez más envejecida

La pirámide poblacional de la Marina Alta es muy distinta a la del resto de España. Con una población más envejecida que en otras regiones, esta zona acumula un mayor número de casos de enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer. Así lo ha advertido Dionis Cheli, neurólogo del Hospital HLA San Carlos de Dénia, en una entrevista en COPE Dénia Marina Alta.

Según ha explicado, actualmente se calcula que hay alrededor de 4.000 personas con algún tipo de demencia en la comarca, de las cuales entre 2.500 y 3.000 sufren alzhéimer. Ante este escenario, Cheli ha subrayado la necesidad urgente de reforzar la Atención Primaria para atender de manera adecuada tanto a pacientes como a sus familias.

Además, ha lanzado un mensaje claro a los cuidadores: “ellos también sufren la enfermedad”, por lo que es fundamental que busquen apoyo, se cuiden y trabajen la estimulación cognitiva. También ha hecho un llamamiento a abandonar hábitos que puedan agravar la situación y aprovechar todos los recursos sociales disponibles.

Esta realidad, que afecta a miles de familias en la comarca, pone sobre la mesa la urgencia de políticas públicas que prioricen el cuidado de la salud mental y neurodegenerativa de una población cada vez más longeva.