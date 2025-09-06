El verano no se rinde en Alicante: así será el tiempo este fin de semana en la provincia

Este fin de semana llega con sabor a verano intacto: calor, humedad y cielos variables que invitan tanto a disfrutar al aire libre como a echar mano del aire acondicionado.

Sábado 6 de septiembre: se prevé un día con cielos entre nubes y claros, una máxima de 29–30 °C y una mínima templada de 22–23 °C. El ambiente se mantendrá húmedo, ideal para paseos matinales o actividades nocturnas, pero con viento del Este que puede sentirse en zonas costeras.

Domingo 7 de septiembre: más soleado pero igualmente cálido, con temperaturas que alcanzarán los 31 °C y cielo parcialmente nublado. Perfecto para disfrutar de una jornada de playa (con protección solar, UV moderado) o un plan en terrazas al fresco.

En definitiva, un fin de semana caluroso pero llevadero en Alicante, donde los cielos variables y el calor moderado siguen marcando la pauta. Si te animas a salir, lleva lo básico: agua, protección solar.