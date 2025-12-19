“No más pantallas en el aula”: la presión a Educación por el impacto de los móviles en los niños

La Asociación Desempantallados ha expresado su preocupación ante el nuevo decreto de convivencia de la Generalitat Valenciana. Según su portavoz, Gil María Campos, aunque la norma aumenta la claridad en las sanciones, no resuelve el problema de base: la falta de una regulación preventiva sobre el uso de dispositivos móviles en los centros educativos.

Prevenir en lugar de sancionar

Desde la asociación entienden que el foco no debe estar en "penalizar a quien esté incumpliendo la normativa, sino cómo hacer una normativa mucho más clara". Campos critica que no se avance en la regulación y pone un ejemplo práctico: "El Gobierno de España dice que van a subvencionar la compra de gafas para menores porque han detectado que, debido a las pantallas, hay un mayor problema en la oftalmología. La pregunta es, ¿y por qué en vez de subvencionar, directamente hacemos una regulación para que los niños no se estropeen la vista?"

Por qué no de una vez la consejería regula con mucha más claridad el uso de los dispositivos móviles en la educación"" Gil María Campos Portavoz Asociación Desempantallados

El portavoz de Desempantallados insta a la Consejería de Educación a actuar de raíz para atajar las consecuencias negativas del uso de la tecnología. "¿Por qué no de una vez la consejería regula con mucha más claridad el uso de los dispositivos móviles en la educación?", ha cuestionado Campos, quien asegura que así se evitarían problemas de autolisis, psicológicos, oftalmológicos, ciberbullying y conflictos en las aulas.

Inacción ante la evidencia científica

Gil María Campos ha recordado que durante los años 2024 y 2025 se ha consolidado una abrumadora evidencia científica que demuestra la necesidad de limitar el uso de dispositivos móviles en la infancia y la adolescencia. "Ahora que tenemos esa información clara, ahora es cuando la consejería debería legislar, cuidando la seguridad y salud de los niños", ha añadido.

El portavoz ha calificado la situación de "emergencia" y ha citado datos preocupantes en la Comunidad Valenciana, como "más de 200.000 casos de bullying o ciberbullying" y casi "100.000 casos de problemas de autolisis, de depresiones, problemas psicológicos y adicciones".

En este sentido, Campos ha preguntado directamente "¿por qué la consejería sigue permitiendo que haya una patronal de la concertada que siga obligando a los niños a tener dispositivos móviles desde los 7 años?". Ha denunciado que parte de la educación financiada públicamente "siga vendiendo dispositivos individuales, sin libros de texto, produciendo un perjuicio que ya está demostrado científicamente que hace daño".

Penalizar a los niños, pues no es la vía, claramente"" Gil María Campos Portavoz Asociación Desempantallados

El nuevo decreto, que entra en vigor el 7 de enero, no corrige esta situación, según la asociación. "Vamos a penalizar más a los niños que son víctimas de esta situación", ha lamentado Campos, insistiendo en que "penalizar a los niños, pues no es la vía, claramente". Aun así, ha admitido que la mejora en la tipificación de las sanciones supone un "avance microscópico" para los profesores que están "desesperados".

Más abrazos y menos pantallas

Finalmente, Gil María Campos ha lanzado un mensaje a las familias: "Querer a nuestros hijos significa darles lo mejor que está en nuestras manos, y darles un móvil o una tablet cuando no tienen capacidad para gestionarlo es hacerles un daño, en muchos casos, casi irreversible". Por ello, ha concluido pidiendo a los padres que regalen a sus hijos su tiempo y afecto en lugar de tecnología: "Démosles abrazos, nuestro tiempo, nuestro cariño y, por favor, que no les demos un móvil ni una tablet, eso les va a alejar de nosotros y de que tengan más oportunidades en la vida".