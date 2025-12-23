Un refugio contra la pobreza y la soledad en plena Navidad: la parroquia de Soria que encarna "el evangelio de la hospitalidad"

En la parroquia del Espíritu Santo de Camaretas (Soria), el sacerdote Ángel Hernández ha levantado un proyecto que va más allá de la fe para convertirse en un hogar.

La asociación monseñor Óscar Romero, que se prepara para celebrar su décimo aniversario en 2026, acoge a una treintena de personas en situación de vulnerabilidad, dando vida a una comunidad que, en palabras del padre Ángel, busca "leer el evangelio desde la clave de la hospitalidad".

Las nuevas caras de la pobreza

El párroco se muestra preocupado por la cronificación de la pobreza, un problema que afecta a cada vez más gente. Hernández hace referencia al último informe de Cáritas y FOESA, que cifra en 4,3 millones de personas la población en pobreza severa en España.

Sin embargo, advierte que las necesidades se han diversificado y que existen "pobrezas que no son materiales", como la soledad, pues según afirma, el abandono "hiere más que incluso el hecho de no disponer de la ropa que quieres o de la comida que te gustaría".

La cena de Nochebuena de la parroquia de Camaretas se convierte en una fusión de sabores de todas las culturas que congrega el hogar

Una comunidad que es una familia

La convivencia diaria en la parroquia es la de "una gran familia", según describe Hernández, quien asegura que para él, como sacerdote, es "un desahogo y un consuelo" tener una familia con la que compartir cada día. Este proyecto le permite salir de la comodidad para enriquecerse personalmente y poner en práctica una de sus máximas: "compartir más de lo que pensamos".

Entre los recuerdos imborrables de estos años, el padre Ángel rememora momentos de gran angustia que se transformaron en esperanza, como el derrame cerebral que sufrió Alonso, un niño acogido, y la alegría de su rápida recuperación. La vida en el hogar está marcada por la diversidad, con residentes que van desde "el abuelo Juan hasta los bebés", quienes, según el sacerdote, "alimentan la alegría y la esperanza".

El hogar que ha puesto en marcha el padre Ángel Hernández cumplirá una década en 2026

Celebrar para no estar solos

La Navidad es una época especialmente significativa en el hogar. El padre Ángel explica que intentan "generar espacios sacramentales" a través de un café, una comida o excursiones, como las planeadas a Madrid y Toledo para "ver las luces". El objetivo es que todos, incluido él, tengan la oportunidad de salir y disfrutar juntos.

La noche del 24 de diciembre se ha convertido en una fecha espectacular gracias a una iniciativa en la que colabora el Ayuntamiento de Camaretas. Se juntan los residentes del hogar con personas que están solas o viven en la calle. Tras una primera experiencia con un catering, ahora son los propios acogidos quienes preparan platos típicos de sus países de origen, como Colombia o Venezuela, porque, como le dijeron al párroco: "estos no son nuestros sabores".

La parroquia del Espíritu Santo de Camaretas (Soria) es un refugio para personas en situación de vulnerabilidad

Ante la pregunta de cómo puede ayudar la sociedad, el padre Ángel subraya la importancia de los pequeños gestos y la sensibilidad. Relata con emoción el caso de José, un hombre de la calle que insistió en pagar los 12 euros de una paella solidaria. "Padre, yo quiero colaborar", le dijo. Para Hernández, la verdadera magia de la fraternidad reside en ese sentimiento: "decir, oye, que yo quiero formar parte de esto".

El sacerdote concluye con una reflexión sobre la posibilidad de construir "otro mundo" alejado de "la codicia y el acumular". Un mundo donde, asegura, "podemos crear espacios donde el calor de la compañía, de la amistad y compartir poquito, pues eso nos ayuda a ser mejores personas". Cada final de noviembre, celebran el Día del Hogar, un encuentro con antiguos residentes que ya "han remado mar adentro" y que sirve de "signo de esperanza y motivación" para los actuales.

Este testimonio forma parte de Historias de Navidad, un especial de COPE que reúne historias reales contadas desde distintos puntos de nuestro país.

