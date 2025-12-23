Entre las luces y las sombras de la "morriña": la Navidad de las migrantes latinas en Vigo

Mientras la ciudad se consagra como el epicentro lumínico de la Navidad europea, para un creciente número de mujeres migrantes, el resplandor de las luces de Vigo es un recordatorio punzante de la oscuridad que se cierne sobre el hogar. Llegadas desde Venezuela, Cuba y Colombia, muchas han encontrado aquí "nuevas oportunidades" y una mejor calidad de vida, pero el calendario de Adviento trae consigo la profunda y agridulce nostalgia de la fiesta celebrada lejos de su "vínculo familiar". Para ellas, la Navidad es el momento de mayor vulnerabilidad emocional.

la importancia de la unión familiar

En la tradición venezolana, la esencia de la celebración de la cena a la medianoche no reside en la abundancia, sino en la "unión familiar". Nerlin, venezolana, explica que debido a la "situación país," la diáspora ha generado una "ruptura familiar" que afecta profundamente al espíritu festivo.

Esta pérdida de la unión es tan intensa que se percibe como un estado anímico grave. Roxana confiesa que la sensación es "superduro y no hay palabra para describirlo", equiparando el periodo a un tiempo "como que de depresión". Aunque deben luchar y salir a estudiar y trabajar, hay un precio emocional que pagar. Roxana lo gestiona con un acto consciente de duelo: "llega un momento que te tienes que sentar y llorar... porque extraño a mi mamá, extraño a mis hijas, extraño mi país".

Rose Mari, otra venezolana, confirma que el vacío es abrumador. Cuando el emigrante está solo en casa, "todo le abruma", lo que les obliga a buscar activamente "sus salidas, sus escapes" para combatir la soledad.

Colombianas residentes en Vigo

El Calor Perdido: Del Asado Comunitario a la Hallaca Solitaria

Lo que se añora, más allá del sol perpetuo en Cuba, es el carácter colectivo de la fiesta, algo que contrasta fuertemente con el carácter "muy familiar" pero "no comunitaria" de la Navidad en España.

Joennis, cubana, recuerda cómo en su país la celebración trasciende el hogar, siendo costumbre que los vecinos se reúnan, hagan "caldosas" (una especie de fiesta donde "entre todos aportan") y disfruten de música: "aquello es fiesta todo el tiempo". En Venezuela, la esencia está en "compartir" en la calle. Si preparan sus hayacas, las comparten con el vecino y los amigos.

La comida se convierte en el eslabón perdido. La hallaca es el plato tradicional venezolano cuya elaboración es un ritual de unidad: "unas hacían las hallacas y otras cinco se encargaban de amarrarla nada más". La hallaca requiere masa de maíz y un relleno de carne, aceitunas y uvas pasas. Joennis, por su parte, extraña el "cerdo asado con yuca" cubano.

la importancia de establecer vínculos con tu tierra

Pese a la nostalgia, estas mujeres han demostrado una enorme capacidad de adaptación y resistencia cultural. Maribel, de Colombia, logró que sus Navidades cambiaran "muchísimo" y se volvieran "más bonitas" al conseguir traer a sus padres y su hermana a Vigo. Ahora, con los niños, hacen "el arbolito de Navidad" y mantienen vivas tradiciones como el "día de velitas" y elaboran natilla y buñuelos, cuyos productos consiguen en los "locutorios latinos" que proliferan en los barrios de Vigo.

Europa Press Vista aérea de Vigo con el alumbrado navideño encendido

La clave es "no perder la esencia". Aunque hay una mezcla de menús, incorporando mariscos y probando el cocido gallego, la identidad persiste. Rose Mari, que tiene una hija nacida en Galicia, se asegura de que la niña coma "arepa" porque "yo no pierdo mis raíces y tampoco... deseo que mis hijos la tengan".

Incluso han adoptado algunos rituales locales, como la Lotería de Navidad, gracias a parientes que llevan muchos años en España.

con la vista puesta en regresar algún día a casa

Finalmente, el deseo que unifica a la diáspora no es material. El anhelo más profundo y simple es poder regresar: "volver a su tierra".

Roxana resume este anhelo inalterable: "regresar a tu hogar en unas buenas condiciones. Ese es el único deseo". Por ello, Rose Mari pide "bastante fuerza para el emigrante que no está en su casa quiere estar", sabiendo que, por ahora, su Navidad se celebra entre el frío de Galicia y la cálida memoria de la unión familiar.

hISTORIAS DE nAVIDAD

Esta historia forma parte de Historias de Navidad, un especial de COPE que reúne historias reales contadas desde distintos puntos de nuestro país. En el audio completo puedes escuchar relatos de pueblos y ciudades, de personas que mantienen vivas las tradiciones y de quienes acompañan, cuidan y están presentes cuando más se necesita, especialmente en Navidad. Una propuesta sonora pensada para escuchar en cualquier momento y para descubrir las distintas formas de vivir la Navidad en España.

