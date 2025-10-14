¿Logrará Barcala que Alicante esté más limpia?: así será el nuevo plan con 100 barrenderos extra

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha puesto sobre la mesa un ambicioso plan de transformación urbana y social durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad. Entre sus grandes anuncios destacan un plan de choque de limpieza, con la contratación de 100 nuevos barrenderos, y la creación del proyecto “Alicante Nuevo Centro”, un nuevo eje cultural y de ocio que unirá Las Cigarreras con la Plaza de Toros.

El objetivo, según Barcala, es “una ciudad más limpia, habitable y dinámica”. Para ello, además de reforzar la limpieza y el baldeo en todos los barrios, se pondrá en marcha una app ciudadana para avisar de incidencias en la vía pública y mejorar la retirada de residuos.

Pero los anuncios no se quedan ahí:

La calle San Vicente será peatonal, como parte del gran corredor cultural que conectará la Plaza del Ayuntamiento, la Plaza de España y Las Cigarreras.

La Plaza del Ayuntamiento cerrará al tráfico antes de fin de año.

Se proyecta un nuevo museo en Las Cigarreras y la conversión de la Plaza de Toros en un espacio multiusos para eventos culturales y musicales.

En materia deportiva, el primer edil ha avanzado la futura Ciudad Deportiva del Hércules en La Albufereta, además de un nuevo complejo en la avenida de las Naciones y una Ciudad del Baloncesto en Vía Parque, junto con un centro de tecnificación en colaboración con la Generalitat.

El plan también incluye medidas sociales: una Oficina Municipal de Apoyo al Cuidador, una línea 900 de atención social y una red de detección temprana contra la soledad no deseada.

Con todos estos proyectos sobre la mesa, la gran pregunta es:

¿Qué opinan los alicantinos? ¿Estamos ante el impulso que necesita la ciudad… o un listado de promesas por cumplir?