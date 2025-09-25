Impulsalicante cumple 25 años como motor de empleo, innovación y emprendimiento en la ciudad

El Ayuntamiento de Alicante conmemora este viernes el 25 aniversario de la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social ImpulsAlicante con una gala que tendrá lugar a partir de las 19:30 horas en el castillo de Santa Bárbara. El evento servirá para reconocer la labor de funcionarios y colaboradores que han sido clave en el funcionamiento de este organismo municipal, dedicado a la orientación laboral, la formación, el emprendimiento, la captación de inversiones y la innovación.

La ceremonia estará presidida por el alcalde de Alicante, Luis Barcala, acompañado por la concejala de Empleo y Fomento y responsable de Impulsalicante, Mari Carmen de España. Durante la gala se recorrerá la trayectoria del ente autónomo desde su creación en el año 2000 y se rendirá homenaje a quienes han contribuido a consolidarlo como motor de oportunidades en la ciudad.

De España ha destacado que este aniversario supone un reconocimiento al personal de la Agencia, así como a las empresas y entidades que, gracias a su impulso, han generado un impacto positivo, sostenible e innovador en Alicante. En palabras de la edil, “han sido 25 años de constancia y compromiso para ofrecer nuevas oportunidades a la ciudadanía, tanto en empleo y formación como en el desarrollo de proyectos personales y el fortalecimiento de la economía local”.

En este cuarto de siglo, Impulsalicante ha facilitado más de 2.000 empleos directos y propiciado la creación de otros 7.000 puestos de trabajo, además de respaldar más de 1.300 proyectos de emprendimiento y organizar más de 3.000 actividades formativas orientadas al empleo. Su red de infraestructuras incluye los centros de empleo y formación El Tossalet en la Zona Norte y Alejandrina Candela, las instalaciones centrales en Puerta Ferrisa, viveros de empresas como el Príncipe Felipe en Aguamarga y Mercalicante, así como los espacios de innovación Tossal Lab, Espacio Vaíllo, el Centro de Emprendedores con su Punto PAE y el Gimnasio de las Ideas.

La agencia también ha tenido un papel esencial en los Pactos por el Empleo y en situaciones de especial dificultad, como durante la pandemia de la Covid-19, cuando impulsó ayudas y medidas consensuadas con los agentes sociales y económicos. Asimismo, ha liderado la apuesta por la digitalización y la innovación con programas estratégicos como Alicante Futura y Alia, la Oficina de Atracción de Inversiones.

Entre sus iniciativas más destacadas figuran la creación de la Escuela de Talento Femenino para el empoderamiento de la mujer en el ámbito laboral y emprendedor, el Encuentro Anual de Empleo para Personas con Discapacidad, y la participación en redes de colaboración como Labora, la Red de Ciudades por el Empleo y la Red de Entidades de Desarrollo Local (REDEL).

Impulsalicante ha impulsado, además, la planificación industrial de la ciudad con la dinamización de diez áreas empresariales —desde Aguamarga y Las Atalayas hasta Rabasa o el Parque Científico de la Universidad de Alicante— y con el hub tecnológico del Puerto. Un esfuerzo reforzado con la creación de Entidades de Gestión y Modernización (EGM) en Atalayas, Pla de la Vallonga, Aguamarga y Ocaña Avanza, que garantizan la mejora de infraestructuras y servicios en polígonos que hoy sostienen más de 15.000 empleos y generan una facturación anual superior a los 2.400 millones de euros.