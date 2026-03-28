Una experta revela cuál es el mejor horario para la salud en España

Esta madrugada, los relojes se adelantarán una hora para dar la bienvenida al horario de verano, una modificación que, aunque anticipa días más largos, implica dormir una hora menos y puede generar desajustes en el organismo. Para analizar sus consecuencias, la doctora Paula Giménez, directora de la Unidad de Sueño de HLA Vistahermosa, ha intervenido en el programa Mediodía COPE Alicante, donde ha explicado los efectos de este cambio en la salud.

El 'jet lag social' y sus consecuencias

La doctora Giménez explica que, aunque parezca 'algo bastante trivial', el cambio de una hora provoca 'un desajuste entre nuestro reloj biológico y el entorno'. Nuestro cuerpo, sincronizado con la luz solar, sufre una desincronización brusca. Como resultado, durante los días posteriores es común sentir 'falta de concentración, somnolencia, mayor irritabilidad y fatiga', síntomas de lo que la experta no duda en calificar como un 'jet lag social'.

El cambio de una hora provoca un desajuste entre nuestro reloj biológico y el entorno" Dra.Paula Giménez Responsable Unidad del Sueño HLA Vistahermosa

Esta alteración de los ritmos circadianos no es inocua si se mantiene en el tiempo. La experta advierte que las desincronizaciones crónicas están relacionadas con un mayor riesgo de desarrollar 'problemas metabólicos, obesidad, diabetes y problemas cardiovasculares', ya que el sueño regula funciones corporales esenciales como la temperatura o la producción de hormonas.

¿A quién afecta más este cambio?

El cambio de hora no afecta a todos por igual. Según la directora de la Unidad de Sueño de HLA Vistahermosa, hay grupos más sensibles a esta alteración. 'Los niños, los adolescentes, los ancianos y las personas con ansiedad o depresión' son quienes pueden notar los efectos de manera más acusada. En el caso de los adolescentes, 'biológicamente, por la edad, tienden a retrasar sus ritmos', lo que acentúa aún más el problema.

Dra. Paula Giménez, responsable Unidad del Sueño de HLA Vistahermosa

El horario de invierno, el más beneficioso

Ante el debate sobre qué huso horario debería adoptar España de forma permanente, la doctora Paula Giménez es clara. 'Los expertos en sueño y en cronobiología coinciden en que es mejor para nuestra salud el horario de invierno'. La razón es que este horario 'está más alineado con el ciclo de luz-oscuridad y, por tanto, con nuestros ritmos biológicos', aunque reconoce que socialmente 'a todos nos gusta más alargar el día con luz'.

Es mejor para nuestra salud el horario de invierno" Dra.Paula Giménez Responsable Unidad del Sueño HLA Vistahermosa

Para mitigar el impacto del cambio, la doctora recomienda empezar a 'adelantar progresivamente los horarios de sueño' unos días antes. También es 'importantísimo' exponerse a la luz natural al levantarse para activar el cuerpo y, por el contrario, 'reducir la exposición a la luz de las pantallas' por la noche. Finalmente, aconseja mantener 'horarios regulares de comidas y sueño' y evitar las siestas largas.