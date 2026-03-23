Destapan una estafa con contratos de luz: así operaban para cobrar comisiones fraudulentas

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Elda (Alicante) a dos varones, de 22 y 27 años, como presuntos responsables de una estafa. Los arrestados, gerente y empleado de una empresa, habían formalizado hasta cinco contratos de suministro eléctrico a nombre de una persona sin su consentimiento con el único fin de cobrar las comisiones por las altas.

En una lista de impagos por sorpresa

La investigación ha comenzado cuando un vecino de Elda ha denunciado que una empresa de recobros le reclamaba una deuda de unos 700 euros. La deuda correspondía a cinco contratos de luz de viviendas que no eran de su propiedad y que se encontraban repartidas por toda la geografía nacional.

Tras recibir las llamadas, la víctima ha realizado sus propias averiguaciones y ha descubierto que sus datos figuraban en una lista de impagos, momento en el que ha decidido presentar la denuncia ante la Policía Nacional.

Un fraude para cobrar comisiones

Los agentes han averiguado que todas las contrataciones se realizaron en febrero del año 2025 a través de una empresa colaboradora de la suministradora eléctrica, ubicada en Alicante. Dicha empresa, de la cual uno de los detenidos era gerente, abonó las comisiones correspondientes por las altas fraudulentas.

Además de los datos de identidad del denunciante, los estafadores han utilizado los datos bancarios de otras personas para formalizar los contratos. En algunos casos, estas personas tenían relación con las viviendas, pero desconocían por completo que sus datos estaban siendo utilizados.

La firma, con un SMS al cómplice

El modo de operar ha confirmado la implicación de al menos dos personas: el gerente de la empresa y otro trabajador. Las autorizaciones de los contratos se firmaban por SMS desde el teléfono del empleado, quien se hacía pasar por el titular y pulsaba el botón de “contratar” para validar el alta.

Este empleado, que trabajaba como autónomo desde su domicilio, ya había sido detenido por hechos similares en el año 2015. La investigación apunta a que la motivación era realizar el mayor número de contrataciones posibles para obtener el máximo de comisiones de la empresa suministradora.

Finalmente, los investigadores han detenido a ambos individuos como presuntos responsables de los delitos de estafa, usurpación de identidad y falsedad documental. Todo lo actuado ha sido remitido a los juzgados de instrucción de Alicante.