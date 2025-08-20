Los británicos toman la Costa Blanca: auge internacional y récord en los hoteles alicantinos

Alicante vuelve a ser uno de los grandes destinos turísticos del verano. La primera quincena de agosto ha cerrado con cifras récord de ocupación hotelera en la provincia, que ha alcanzado una media del 91,8%, superando en dos puntos los datos del año pasado.

Destinos como Altea (94,5%), Calpe (89,6%) o l’Alfàs del Pi – El Albir (84,6%) han apuntalado la fortaleza de la Costa Blanca. La zona de Alicante Sur también ha registrado datos históricos, con un 88,3% de ocupación, motivados en parte por el efecto del puente festivo.

El sector hotelero destaca especialmente el rendimiento de los hoteles de categoría superior: los de 4 estrellas han rozado el 94,4% en Costa Blanca y el 93,5% en Alicante Sur, consolidando la preferencia de los turistas por este tipo de establecimientos.

En cuanto a la procedencia de los viajeros, el mercado nacional sigue liderando con un 61,2% de visitantes en la Costa Blanca y un 58,1% en Alicante Sur. Sin embargo, el empuje internacional es cada vez mayor, con el Reino Unido a la cabeza: los británicos suponen el 10,2% en Costa Blanca y un 11,1% en Alicante Sur, seguidos por franceses, irlandeses y neerlandeses.

Las previsiones para la segunda mitad de agosto mantienen la buena tendencia: ya hay confirmadas reservas por encima del 84% en Costa Blanca y del 82% en Alicante Sur, lo que anticipa un cierre de mes de récord.