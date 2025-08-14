Alicante, casi al completo: estos destinos superan el 90% de ocupación en el Puente de Agosto

Alicante roza el lleno para el Puente de Agosto: ocupación hotelera disparada y destinos estrella al 90%

La reserva de última hora ha vuelto a funcionar como un reloj y ha disparado la ocupación hotelera en la provincia de Alicante para este Puente de Agosto. Según los últimos datos de Hosbec, el sector ha registrado un crecimiento de 9 puntos en apenas unos días, situando la media provincial en un 89,4%.

Los destinos más demandados no solo rozan el lleno, sino que ya superan con holgura el 90%. La ciudad de Alicante lidera con un 91,7%, seguida muy de cerca por Benidorm (90,7%) y Calpe (92,9%).

El área de Alicante Sur ha vivido un auténtico “boom” de reservas, con un repunte de 7,6 puntos que la coloca en el 87,9% de ocupación. Por su parte, Altea se suma a los números de récord con un 89,4%.

Hoteleros y hosteleros afrontan el puente con optimismo máximo, destacando que “el mercado nacional y la reserva directa han tenido un papel clave” para alcanzar cifras que en algunos casos igualan o superan las del año pasado.