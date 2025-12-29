Blanca recupera la ilusión en Alicante tras el año más difícil de su vida

Hace justo un año, la Navidad de Blanca estuvo marcada por la incertidumbre. Su madre se debatía entre la vida y la muerte en la UCI del Hospital de San Juan de Alicante, mientras ella debía regresar a su trabajo como maestra de infantil en Bonn (Alemania). Hoy, en 2026, la situación es muy diferente y regresa a España con la ilusión de recuperar el tiempo perdido.

Lo más duro fue volver a Alemania sabiendo que no estaba todo solucionado. "Irme y pensar que dejas a tu madre en el hospital, la verdad que se me hizo muy, muy duro", recuerda Blanca.

De vuelta a casa, su gran alegría es pasar tiempo de calidad con su madre, que aunque ya ha salido del hospital, sigue débil y con movilidad reducida. Para Blanca, gestos como ver una película juntas o desayunar en una terraza son ahora los momentos más valiosos. “Esas simples cositas que desde que estoy fuera, la verdad que las valoro muchísimo más”, explica.

Una boda muy esperada

El 2026 será sin duda su año, ya que en mayo, se casará con Sergio tras ocho años de relación. La ceremonia tendrá lugar en un sitio emblemático de Alicante, la Plaza de Santa María. El anillo de compromiso tuvo que esperar debido a la enfermedad de su madre, pero Sergio se lo pidió finalmente la noche de Reyes.

Blanca ha soñado con este momento durante mucho tiempo, pero hay un detalle que lo hace todavía más especial: la llegada al altar del brazo de su madre. "Mi madre va a ser la madrina, y creo que va a ser uno de los momentos más emotivos del día", asegura.

Nuevas alegrías familiares

La vuelta a Alicante también le permitirá pasar tiempo con su sobrino Íñigo, el hijo de su hermana Manuela. Hasta ahora, solo ha podido verlo crecer a través de videollamadas, algo que describe como una de las partes más difíciles de vivir fuera.

“Cuando estás en tu día a día, no estás consciente de ello, pero las cosas en España siguen su curso, las personas que quieres se hacen mayores, tus amigos tienen hijos, se casan”, reflexiona Blanca sobre la dureza de la distancia.

Un futuro incierto

A pesar de la felicidad de este año, el futuro de Blanca es incierto. Mientras realiza las prácticas como profesora de educación primaria, es consciente de que los sueldos en España están lejos de los de Alemania. Es probable que tenga que volver a Bonn y separarse de nuevo de su familia, pero por ahora, prefiere centrarse en un 2026 que se presenta inolvidable.

Esta historia forma parte de Historias para un Año Nuevo, un especial de COPE que mira al 2026 con optimismo. Personas que empiezan el año curando heridas, estrenando casa, reencontrándose con los suyos o persiguiendo un sueño que les empuja a seguir. Relatos que nacen en barrios, plazas, pequeños pueblos o ciudades que no salen en los titulares. Una propuesta sonora pensada para escuchar en cualquier momento.

