Roscón de Reyes solidario para luchar contra el cáncer infantil

El tradicional roscón de Reyes adquiere este año una dimensión solidaria en Barcelona gracias a la colaboración del Gremi de Pastisseria de Barcelona con la Fundació Villavecchia y GoodMax Fundraising Team. Juntos han puesto en marcha la campaña "Enguany paga el rei", una iniciativa que busca recaudar fondos para ayudar de manera directa a los niños con cáncer y otras enfermedades graves, así como a sus familias, en un esfuerzo por unir tradición y solidaridad durante una de las épocas más señaladas del año.

La campaña propone un gesto sencillo pero de gran impacto: por cada roscón vendido en las pastelerías artesanas adheridas, los profesionales del gremio realizarán un donativo mínimo de 1 euro. Estos fondos se destinarán íntegramente a un proyecto de enorme calado social: contribuir a la finalización y el equipamiento del Pavelló de la Victòria, un espacio que promete ser un refugio de cuidados y esperanza para los más pequeños.

Campaña del Gremi de Pastissers

Un refugio para los más vulnerables

El Pavelló de la Victòria, ubicado en el emblemático recinto histórico del antiguo Hospital de Sant Pau de Barcelona, no será un centro cualquiera. Se trata de un espacio altamente especializado que se dedicará a los cuidados paliativos pediátricos, una disciplina fundamental para garantizar la calidad de vida de los pacientes más frágiles. Su misión es ofrecer un entorno de paz y atención integral en momentos de máxima vulnerabilidad.

Este nuevo pabellón ofrecerá estancias de respiro y atención completa para niños y jóvenes que padecen enfermedades que no se pueden curar, se encuentran en fases avanzadas o afrontan situaciones de fin de vida. El objetivo es proporcionarles no solo el cuidado médico necesario, sino también el apoyo emocional y psicológico tanto a ellos como a sus familias, creando un entorno cálido y humano.

Una campaña para contribuir a la lucha contra el cáncer infantil

La filosofía detrás de este proyecto queda reflejada en las palabras de Anna Varderi, gerente de la Fundació Villavecchia, quien ha explicado que su "objetivo es cuidar la vida en todo momento y acompañar a las familias en los momentos más difíciles, cuando más lo necesitan".

Esta labor de acompañamiento es crucial para sobrellevar procesos tan complejos, ofreciendo un apoyo continuo que va más allá del tratamiento puramente clínico.

Cuidar la vida en todo momento y acompañar a las familias en los momentos más difíciles"

Un roscón que corona la solidaridad

La mecánica de la campaña "Enguany paga el rei" ha sido diseñada para implicar activamente al consumidor. Los roscones que formen parte de esta iniciativa solidaria incluirán un código QR junto a la tradicional figurita del rey. De esta forma, la persona afortunada que encuentre la figura no solo será coronada, sino que tendrá la oportunidad de convertirse en un Rey Solidario.

Al escanear el código QR con su teléfono móvil, el comensal recibirá una invitación para realizar una donación directa a través de Bizum a la Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia. Este sistema moderno y accesible facilita que cualquier persona pueda sumar su granito de arena a la causa de una manera rápida y segura, amplificando el impacto de la campaña más allá del donativo inicial de los pasteleros.

Con un pequeño gesto podemos ser de gran ayuda

El presidente del Gremi, Miquel Zaguirre, ha subrayado el compromiso del sector con esta causa. "En una fecha tan señalada para los niños y niñas, el Gremi de Pastisseria de Barcelona quiere apoyar a aquellos que padecen una enfermedad grave y a sus familias", ha asegurado. Sus palabras ponen de manifiesto la voluntad de los pasteleros de transformar una tradición gastronómica en una poderosa herramienta de cambio social.

Quiere apoyar a aquellos que padecen una enfermedad grave y a sus familias"

Esta colaboración entre el gremio, la fundación y el equipo de GoodMax Fundraising demuestra cómo la unión de diferentes sectores puede generar un impacto significativo en la comunidad. La campaña no solo busca recaudar fondos, sino también visibilizar la realidad de los cuidados paliativos pediátricos y la necesidad de contar con recursos especializados para atender a los niños y jóvenes que más lo necesitan en Cataluña.