Rodríguez no se cree que Torrecilla termine la temporada si el equipo no reacciona en dos semanas

Dos partidos absolutamente decisivos para definir el futuro del equipo y el de su entrenador, Rubén Torrecilla. Pese al mensaje de la secretaría técnica que encabeza Paco Peñade confianza absoluta en el técnico, Eduardo Rodríguez, máximo goleador de la historia del Hércules, cree que si el equipo no reacciona en las dos próximas semanas "el club estaría obligado a hacer un cambio en el banquillo".

"Yo no me creo que bajo cualquier circunstancia Torrecilla vaya a terminar la temporada", recordó ayer Rodríguez durante su visita a Deportes COPE. "Si el equipo suma un punto de 6 en los dos próximos partidos, todo el mundo se plantearía el cese del entrenador", añadió.

Badalona y Lleida

"Estoy muy preocupado, tanto que pienso en que el Badalona y el Lleida tengan todo hecho en las dos últimas jornadas para que el Hércules no tenga problemas y entre bien al 'play off'", dijo el exdelantero blanquiazul.

"No sé si lo habrán pensado, pero lo mejor es centrarse en hacer una especie de pretemporada en estas semanas para llegar de la mejor manera a la promoción de ascenso", añadió Rodríguez, quien desveló que el partido de La Nucía de la semana pasada lo vio con el exjugador del Hércules Rafa Muñoz en el ascenso de 1993 "y me decía que este equipo no tiene nada que ver con el de la primera vuelta".

Solo ante el peligro

Rodríguez cree que Torrecilla "ha perdido un poquito el norte. No tiene nadie que le defienda, ejerce de abogado del club y abarca demasiadas cosas cuando debería estar centrado en entrenar", recalca el exfutbolista herculano.

El domingo llega al Rico Pérez a las 19 horas el Terrassa del que fuera también delantero del Hércules Sergio Buenacasa.