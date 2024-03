Torrecilla, en su momento más delicado en el Hércules

Rubén Torrecilla, que seguramente sea el gran artífice de la reconstrucción del Hércules el pasado verano y de haber logrado un nivel notable del equipo durante gran parte de la temporada, atraviesa su momento más delicado como entrenador blanquiazul, porque también es el máximo responsable del desplome del conjunto alicantino en las últimas semanas. Además, la afición explotó este sábado tras el empate en La Nucía y apuntó hacia el banquillo con gritos de "Torrecilla dimisión".

Los cánticos en su contra no gustaron al entrenador. "La verdad es que molesta porque hace un mes y medio éramos unos fenómenos. Fuimos campeones de invierno. Molesta que te canten eso cuando hace muy poco devolviste la ilusión a la gente con una plantilla completamente nueva, 17 jugadores nuevos, gente muy joven y en formación", reivindicó el técnico en la rueda de prensa de este sábado en el estadio olímpico Camilo Cano de La Nucía. "A mí nadie me puede decir que este Hércules no corre", añadió.

Lágrimas en el vestuario

El empate en La Nucía dejó sabor a derrota en los más de 700 aficionados blanquiazules desplazados desde Alicante. La gente explotó contra el entrenador y también contra los jugadores, que aguantaron la bronca firmes ante la grada después del partido, algunos de ellos con lágrimas en los ojos. Después abandonaron el estadio con el autobús escoltado por la policía y golpeado por algunos de los herculanos que esperaban a la puerta del recinto. También hubo reprimenda a su llegada al Rico Pérez, donde Artiles salió a dar explicaciones a alguno de los presentes.

Ratificado

El Hércules, que esta jornada enlazó su quinta jornada consecutiva sin ganar, no atravesaba una racha de tantos partidos sin victoria desde hace 16 meses. La última ocasión en la que el equipo alicantino sumó cinco partidos consecutivos sin triunfos fue el pasado curso, desde finales de octubre a mitad de diciembre, y provocó la destitución del entonces entrenador Ángel Rodríguez. En aquella ocasión, no fue capaz de ganar al Formentera (2-1), Manresa (1-1), Terrassa (3-1), Lleida (0-4) y Olot (1-1). No obstante, según fuentes consultadas por Deportes COPE, en el club no se plantean en este momento un cambio de entrenador. La próxima cita liguera para los alicantinos será el domingo a las 19 horas en el Rico Pérez contra el Terrasa.