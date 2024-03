Buenacasa: "El año del Hércules es el que más ocasiones de gol he fallado"

Sergio Buenacasa vuelve este domingo al Rico Pérez. Jugó en el Hércules en la temporada 2020/21, la última de Segunda División B que terminó con el descenso blanquiazul a Segunda RFEF. Ahora defiende la camiseta del Terrasa y anda en un gran momento de forma después de anotar tres goles al Europa el pasado fin de semana. Hoy ha sido protagonista en Deportes COPE y ha asegurado que no celebraría un gol en el caso de seguir la racha. "No querría celebrar un gol. Le tengo mucho respeto al Hércules, aunque voy a intentar marcar y hacer un buen partido para que nos llevemos la victoria", comenta.

Aunque admite que tiene buenos recuerdos de su paso por Alicante, también es consciente de que aquella fue una temporada triste. "El recuerdo es amargo porque no conseguimos meternos en Primera RFEF que era el objetivo. Viví el club por dentro y sentí su grandeza. Fue una lástima que no consiguiéramos el objetivo con el equipazo que teníamos". Anotó tres goles con la camiseta del Hércules y también falló muchas ocasiones, algo que no ha olvidado: "A nivel individual, siempre que me preguntan respondo que es el año que más ocasiones de gol he fallado, no había manera, me costó bastante la relación con el gol", añade.

"He caído de pie en Terrasa"

Sobre el Terrasa, donde firmó en enero tras desvincularse del Teruel, dejá entrever que el Hércules no lo tendrá fácil volver a ganar. "Me he encontrado un equipo que juega muy bien al fútbol y tiene buen criterio con la pelota. Es un equipo bastante completo y que trabaja bien. Ahora estamos creciendo y nos encontramos mejor", señala. "He caído de pie aquí y estoy contento, intentando devolver al Terrasa la confianza que ha depositado en mí", afirma Buenacasa, que suma cuatro goles en ocho encuentros con el conjunto catalán.













