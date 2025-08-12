El Hércules presenta a Rentero y Monsalve: "Estamos construyendo algo que tiene muy buena pinta"

Paco Peña ha presentado este martes a dos de los futbolistas que han llegado al Hércules con el objetivo de "mejorar la línea defensiva". Así lo ha admitido el secretario técnico blanquiazul en la sala de prensa del Rico Pérez junto a Javier Rentero (24) y Nacho Monsalve (31).

Javier Rentero está siendo otro de los nuevos fichajes del Hércules que está demostrando buen nivel en los amistosos de pretemporada. De hecho, ya escuchó a la afición blanquiazul corear su nombre el pasado sábado en el derbi del Martínez Valero. El jugador procedente del Alcorcón afirma que le gustan los retos y este lo afronta con ilusión.

"El Hércules tiene un reto muy grande y bonito que es pelear por el ascenso, ha sido fácil venir", ha asegurado el central madrileño. "Creo que tenemos muy buenos jugadores y estamos construyendo algo que tiene muy buena pinta, pero de momento estamos en pretemporada y vamos a centrarnos en coger el máximo nivel", ha añadido Rentero sobre la plantilla.

Por su parte, Monsalve se ha definido como un líder y espera aportar su veteranía tanto dentro del campo como fuera de él. Llega a Alicante tras sufrir un descenso de categoría con el Deportivo Eldense y confiado en que esta temporada salgan mejor las cosas en el aspecto deportivo.

"Entre las opciones que podía barajar, el Hércules es un club muy grande e histórico. A mí también me gustan los retos, creo que este club lleva alejado de donde tiene que estar demasiado tiempo y tengo la ambición de que entre todos podamos, paso a paso, devolverlo a donde considero que tiene que estar", ha comentado el futbolista en la rueda de prensa de este martes.

NUEVO AMISTOSO

Mientras tanto, la plantilla blanquiazul se ha ejercitado esta mañana en el campo de Fontcalent a poco más de tres semanas para que comience la competición oficial en Primera RFEF. Este miércoles seguirá la preparación del equipo en un nuevo partido amistoso. Esta vez será a puerta cerrada contra la selección de la AFE, a las 09.30 horas en uno de los campos de Bonalba Golf.