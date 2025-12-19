Beto Company define la identidad del Hércules antes del partido en Marbella: "Nuestro plan es hundir al rival y atacar"

El Hércules CF afronta su próximo compromiso liguero de este sábado en Marbella con la máxima ambición. Su entrenador, Beto Company, ha asegurado en la rueda de prensa previa que el equipo viaja con “opciones todas” de ganar, porque, según sus palabras, “no vamos a nada más que a eso”.

Un plan innegociable

Company ha detallado su hoja de ruta para el encuentro, que pasa por hacer un partido "mínimo como el de la semana pasada", ser protagonistas y “hundir al rival y chutar las más veces posibles”. El técnico ha recalcado que “ese es nuestro plan de partido en Marbella” y en cualquier otro campo, definiendo así la identidad que busca para el conjunto alicantino.

Análisis del rival y la sanción

Sobre el Marbella FC, ha destacado que es un conjunto con “un nivel superior a la categoría” y jugadores como Eugeni o el “súper rematador” Rodri Ríos. Pese a la entidad del oponente, el Hércules no renunciará a su estilo. Por otro lado, el técnico ha calificado su reciente expulsión como “excesiva” y la sanción como “desmesuradísima”, defendiendo que su protesta no superó los límites.

Entiendo que todo tiene un límite, pero creo que ese no es el límite"

El mercado de fichajes

De cara al mercado de invierno, Company ha afirmado que “los resultados no afectan la hoja de ruta” y ha señalado que ya cuentan con dos refuerzos: Colomina y Mehdi, cuyo debut para el día 3 de enero ante el Sabadell dependerá de la burocracia federativa. El club busca perfiles que “realmente mejoren” la plantilla, aunque el técnico ha pedido paciencia al tratarse de un “mercado difícil”.

Finalmente, ha actualizado el parte de bajas confirmando que, pese a algunos procesos víricos en la plantilla, podrá contar con Unai Ropero. Además, ha destacado la buena recuperación anímica y física de Nico Espinosa, de quien espera que “estará pronto” de vuelta. No obstante, el capitán blanquiazul no viajará a Marbella.