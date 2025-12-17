Enrique Ortiz abre el debate sobre el futuro del Rico Pérez: ¿reforma o un estadio nuevo?

El máximo accionista del Hércules CF, Enrique Ortiz, ha aprovechado el tradicional brindis de Navidad del club para repasar la actualidad del equipo y marcar los objetivos para el futuro. Durante el acto, celebrado en el restaurante Pópuli de Alicante, Ortiz ha puesto sobre la mesa el futuro del estadio Rico Pérez y ha reafirmado su compromiso total con el ascenso a Segunda División.

Un estadio a debate

La principal novedad del discurso de Ortiz ha girado en torno al Rico Pérez. El propietario ha señalado que el estadio, con 50 años de antigüedad, no se puede solucionar con "dos pegotes y pintura", sino que requiere una "inversión muy importante". Por ello, ha planteado la necesidad de un debate entre las administraciones y el club para decidir si se acomete esa gran inversión o se opta por construir un estadio nuevo. "Tenemos que decidirlo entre la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento y el club", afirmó.

Queremos un estadio moderno para hacer eventos de otro tipo y demás, como están haciendo en las grandes ciudades, o queremos arreglar un estadio de hace 50 años"",

El ascenso como único objetivo

En el plano deportivo, Enrique Ortiz ha reiterado que el ascenso es el "único objetivo" y ha asegurado que hará "el esfuerzo que haga falta" en el mercado de invierno. Ha prometido que dará el dinero necesario para traer "tres o cuatro refuerzos" que sean "titulares indiscutibles" y no meros complementos de plantilla. "Estoy tan ilusionado como el primer día que entré", ha confesado, mostrando su total dedicación al club tras apartarse de sus empresas.

Soy cabezón, lo voy a conseguir, no sé si voy a tardar 2 o 4, pero lo vamos a conseguir"",

Ortiz también ha valorado positivamente el cambio de entrenador, afirmando que con la llegada de Beto ha habido un "cambio de ilusión" en la plantilla. Considera que, aunque con el anterior técnico, Rubén Torrecilla, se sacó "todo el jugo", era el momento de un relevo. "El equipo ha dado algo más, está empezando a convencerse de que jugando al fútbol también se puede ganar", ha añadido.

Afición, cantera y futuro

El propietario ha tenido palabras de elogio para la afición, destacando que tener "13.500 abonados" en la categoría actual "no es normal" y que es la gente la que "mantiene vivo" al club. Sobre la futura ciudad deportiva, ha confirmado que un equipo de arquitectos ya trabaja en el "diseño real" del proyecto. Finalmente, se ha referido al capitán, Nico Espinosa, asegurando que su renovación "tiene que firmar sí o sí" y que tiene el trato "del mejor" dentro del equipo.